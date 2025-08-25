Dal paese dei balocchi ad Albizzate tra giocoleria e clownerie

Lo spettacolo di giocoleria e clownerie “Dal paese dei balocchi” dalla compagnia Claudio&Consuelo arriva ad Albizzate per la serata di Sabato 30 agosto. L’evento, per tutti a partecipazione libera e gratuita, chiude la rassegna di teatro per famiglie Che Spettacolo! promossa dall’Amministrazione comunale di Albizzate e curata dalla compagnia L’Arca di Noe.

Sarà l’Area feste di piazza IV Novembre ad ospitare lo spettacolo che, dalle ore 20.45, promette di regalare meraviglia a grandi e piccini (consigliatissimo dai 3 anni in su).

Claudio e consuelo raccontano questa loro storia con parole, musica e oggetti volanti ben identificati. Una novità nel campo della giocoleria che diventa la tecnica portante dello spettacolo, insieme alla clownerie, alla musica e al canto, di un lavoro che ricongiunge circo e teatro diretto da Antonio Catalano nin regia.

Oggetti quotidiani noncuranti della legge di gravità che viaggiano, si scambiano, cucinano, giocando un gioco che diventa un modo per agire, per sopravvivere, per superare le proprie debolezze. I due personaggi dal canto loro, sono pervasi da una vena di clownesca assurdità e sorretti dall’ingenua determinazione che obbliga bambini ed eroi acredere ai sogni: sono gli elementi di una messa in scena che racconta ancora una volta come chi cerca l’isola incantata la può scoprire dentro di sé.

Volano uova e asciugacapelli, secchi e “buralline”, falci, scope, pistoni e altro invece di birilli o palline, accentuando il senso di irrealtà che la giocoleria può aggiungere al racconto fantastico.

Sogno, irrealtà… però la frittata risolutiva cotta (giocando) lì sul palco è così reale che si mangia per davvero.

La ricetta? Sarà svelata a chi partecipa.

Un’occasione perfetta per vivere in famiglia la bellezza del teatro all’aperto, scoprire il mondo dei burattini, delle storie fantastiche e dell’arte di strada, sotto le stelle dell’estate albizzatese.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà comunque nella Sala Piotti, sempre presso l’Area Feste di Piazza IV Novembre.

Per informazioni scrivere al 351 375 1758 oppure arcadinoeteatro@gmail.com.