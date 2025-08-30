Varese News

Marnate, nuova sede per i Servizi alla Persona e Transizione Digitale

Dal 30 agosto 2025 gli uffici comunali si sono trasferiti in via Italia 159: nella nuova sede trovano posto Politiche Sociali, InformaLavoro e InformaGiovani, CUP e Sportello Immigrati

A partire da fine agosto 2025 il Settore Servizi alla Persona e Transizione Digitale del Comune di Marnate ha cambiato sede, trasferendosi dal palazzo comunale sito in Piazza S.Ilario 1 ai nuovi locali in via Italia 159.

Il duplice obiettivo che l’Amministrazione ha perseguito è stato quello, da un lato, di ottimizzare l’utilizzo degli spazi del palazzo comunale, ampliando le disponibilità per la riorganizzazione e l’implementazione di altri servizi all’interno dello stesso e dall’altro, di impiegare al meglio altri locali di proprietà comunale che fino ad oggi non erano pienamente sfruttati per le loro potenzialità.

I locali, riorganizzati con l’obiettivo di coniugare funzionalità ed accessibilità, sono dotati di spazi ampi e luminosi, pensati per accogliere chi vi accede, spesso per situazioni delicate e vuole rappresentare un punto di riferimento per tutti coloro che, nei momenti di bisogno, devono poter contare su servizi qualitativamente efficaci e dal carattere umano.
La nuova sede è dotata inoltre di un’area polifunzionale dove sarà possibile organizzare incontri, momenti aggregativi e corsi di formazione, rivolti sia ai professionisti che lavorano nel settore dei servizi sociali che ai cittadini.

I nuovi uffici sono inoltre completamente accessibili, quindi senza barriere, per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità.
All’interno della nuova sede, gli utenti troveranno a loro disposizione i seguenti servizi: Servizio Politiche Sociali, InformaLavoro/InformaGiovani, CUP e Sportello Immigrati.

Qui di seguito gli orari di apertura e i numeri di telefono:
– Servizio Politiche Sociali: lunedì 10.00-12.45 / martedì 09.30-12.30, 16.00-18.00 / giovedì 09.30-
12.45 / sabato su appuntamento 09.00-12.00, tel.: 0331 368245;
– InformaLavoro/Informagiovani: martedì 09.00-12.00, 14.30-17.30 / giovedì 14.30-17.30, tel.:0331
1442691;
– CUP: su appuntamento, mercoledì 09.00-15.00, tel.: 0331 368206;
– Sportello Immigrati: su appuntamento, martedì 14.30-17.30, tel.: 0331 368206

Pubblicato il 30 Agosto 2025
