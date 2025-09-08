Varese News

Festa del Bosco a Luvinate: tre giorni di sapori di selvaggina con cervo, cinghiale e capriolo

Un evento unico dove poter assaporare la selvaggina del nostro territorio immersi nel verde

spezzatino di cinghiale
12 Settembre 2025 - 14 Settembre 2025

L’Associazione Cacciatori del Poggio, con il patrocinio del Comune di Luvinate, organizza la Festa del Bosco, un evento dedicato ai piatti a base di selvaggina locale, con cervo, cinghiale e capriolo.

La festa si svolgerà venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 Settembre.

Il programma

  • Venerdì 12 settembre, dalle ore 18, cena
  • Sabato 13 settembre, dalle ore 18, cena
  • Domenica 14  settembre, dalle ore 11, pranzo e cena
Per informazioni
Lorenzo 3472458476
William 3392642043
Associazione Cacciatori del Poggio
L’Associazione Cacciatori del Poggio è nata con l’obiettivo di promuovere e tutelare il territorio del Parco Campo dei Fiori, valorizzando la cultura venatoria in un’ottica di rispetto dell’ambiente, gestione faunistica responsabile e convivenza con tutte le altre realtà che vivono e amano il bosco.
