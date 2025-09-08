Luvinate - evento sponsorizzato
Festa del Bosco a Luvinate: tre giorni di sapori di selvaggina con cervo, cinghiale e capriolo
Un evento unico dove poter assaporare la selvaggina del nostro territorio immersi nel verde
L’Associazione Cacciatori del Poggio, con il patrocinio del Comune di Luvinate, organizza la Festa del Bosco, un evento dedicato ai piatti a base di selvaggina locale, con cervo, cinghiale e capriolo.
La festa si svolgerà venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 Settembre.
Il programma
- Venerdì 12 settembre, dalle ore 18, cena
- Sabato 13 settembre, dalle ore 18, cena
- Domenica 14 settembre, dalle ore 11, pranzo e cena
Per informazioni
Lorenzo 3472458476
William 3392642043
Associazione Cacciatori del Poggio
L’Associazione Cacciatori del Poggio è nata con l’obiettivo di promuovere e tutelare il territorio del Parco Campo dei Fiori, valorizzando la cultura venatoria in un’ottica di rispetto dell’ambiente, gestione faunistica responsabile e convivenza con tutte le altre realtà che vivono e amano il bosco.
8 Settembre 2025