Festa del Bosco a Luvinate: tre giorni di sapori di selvaggina con cervo, cinghiale e capriolo

L’Associazione Cacciatori del Poggio, con il patrocinio del Comune di Luvinate, organizza la Festa del Bosco, un evento dedicato ai piatti a base di selvaggina locale, con cervo, cinghiale e capriolo. La festa si svolgerà venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 Settembre. Il programma Venerdì 12 settembre , dalle ore 18, cena

, dalle ore 18, cena Sabato 13 settembre , dalle ore 18, cena

, dalle ore 18, cena Domenica 14 settembre, dalle ore 11, pranzo e cena

Un evento unico dove poter assaporare la selvaggina del nostro territorio immersi nel verde.

Per informazioni

Lorenzo 3472458476

William 3392642043