Live Aid, il juke box globale compie 40 anni

Il 13 luglio 1985, un evento che ha unito il mondo in nome della musica. A 40 anni di distanza, Aldo Pedron e Angelo De Negri ripercorrono a Materia Spazio Libero la storia di quella giornata indimenticabile

Il Live Aid, l’evento che ha segnato una pietra miliare nella storia della musica e della solidarietà mondiale, compie 40 anni. Il 13 luglio 1985, quasi due miliardi di spettatori rimasero incollati agli schermi per assistere a una delle performance musicali più straordinarie di sempre. Nacque come un grande concerto a favore delle vittime della carestia in Etiopia, ma ben presto si trasformò in un evento globale che ha cambiato il volto delle raccolte fondi attraverso la musica.

Venerdì 10 ottobre alle 21.00 a Materia Spazio Libero, a 40 anni dal Live Aid, Aldo Pedron e Angelo De Negri ci accompagnano in un racconto che attraversa non solo le indimenticabili performance degli artisti, ma anche i retroscena di una giornata che ha richiesto un’organizzazione titanica. L’evento, che ha visto salire sul palco leggende come Queen, U2, David Bowie, Led Zeppelin e tanti altri, ha mostrato il potere della musica come strumento di unione e cambiamento.

Nel corso della serata, i due esperti ripercorreranno l’impatto culturale e sociale di quel concerto che ha spinto a riflettere sull’importanza dell’impegno collettivo per cause umanitarie. Tra aneddoti e curiosità, si scopriranno anche le sfide logistiche e la magia che ha fatto del Live Aid uno dei momenti più iconici del nostro tempo.