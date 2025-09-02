Problemi informatici, ad Angera il pagamento della Tari slitta a ottobre
È stata inviata una PEC ai fornitori interessati per sollecitare la risoluzione del problema
L’amministrazione comunale di Angera, a seguito di problemi insorti con il pagamento della TARI 2025, ha deciso di prorogare la scadenza al 15/10/2025. L’Amministrazione si scusa con i cittadini per il disservizio, dovuto esclusivamente a problemi informatici. Gli uffici stanno costantemente seguendo l’evoluzione della situazione che ci auguriamo possa essere risolta nel più breve tempo possibile.
È stata inviata una PEC ai fornitori interessati per sollecitare la risoluzione del problema, precisando che se ciò non dovesse avvenire in tempi rapidi agiremo per vie legali.
