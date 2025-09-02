Varese News

Varese Laghi

Problemi informatici, ad Angera il pagamento della Tari slitta a ottobre

È stata inviata una PEC ai fornitori interessati per sollecitare la risoluzione del problema

tasse casa apertura iuc tari tasi imu

L’amministrazione comunale di Angera, a seguito di problemi insorti con il pagamento della TARI 2025, ha deciso di prorogare la scadenza al 15/10/2025. L’Amministrazione si scusa con i cittadini per il disservizio, dovuto esclusivamente a problemi informatici. Gli uffici stanno costantemente seguendo l’evoluzione della situazione che ci auguriamo possa essere risolta nel più breve tempo possibile.

È stata inviata una PEC ai fornitori interessati per sollecitare la risoluzione del problema, precisando che se ciò non dovesse avvenire in tempi rapidi agiremo per vie legali.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.