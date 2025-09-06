Walter Di Gemma a Porto Valtravaglia con un “Tributo a Nanni Svampa”: musica, teatro e memoria in Piazza Imbarcadero

Sabato 13 settembre, alle ore 21.00, la Piazza Imbarcadero di Porto Valtravaglia si prepara ad accogliere un evento speciale dedicato a una delle figure più amate della canzone milanese: Nanni Svampa. Il cantautore, cabarettista e attore milanese Walter Di Gemma porterà in scena il suo spettacolo “Tributo a Nanni Svampa”, promettendo un omaggio intenso e appassionato.

Lo spettacolo ripercorrerà le celebri canzoni di Svampa, spaziando dalle storiche traduzioni in dialetto milanese dei brani di Georges Brassens fino ai brani goliardici e popolari che hanno segnato intere generazioni. Un vero e proprio tuffo nella tradizione della canzone milanese, rivisitata attraverso la voce e la chitarra di Di Gemma.

Walter Di Gemma, a sua volta, vanta un profondo legame con il grande cantautorato francese, avendo dedicato anni di studio e passione alla traduzione in milanese delle canzoni di Jacques Brel, un progetto che ha dato vita a ben tre CD. Fu lo stesso Nanni Svampa, venuto a conoscenza di questo lavoro, a voler incontrare Di Gemma, invitandolo all’Istituto Gonzaga di Milano, durante le sue lezioni-concerto con il chitarrista Antonio Mastino, per presentare il suo percorso “brelliano” al pubblico.

«Sono cresciuto con le canzoni di Svampa e con i Gufi», racconta Di Gemma, sottolineando il profondo legame. «Con Nanni ho condiviso tanti spettacoli, tra noi c’era grande stima e gli devo molto. Questo tributo è il mio modo di ricordarlo e ringraziarlo». L’appuntamento è quindi un’occasione unica per unire musica, teatro e memoria, celebrando un patrimonio culturale importante attraverso uno dei suoi eredi più autentici.

Per chi volesse godersi la serata a tutto tondo, prima dello spettacolo, dalle ore 19.00, saranno aperti gli stand gastronomici con specialità tipiche del territorio e possibilità di asporto.

Dettagli dell’evento:

Walter Di Gemma in “Tributo a Nanni Svampa”

Quando: Sabato 13 settembre, ore 21.00 (stand gastronomici aperti dalle ore 19.00)

Dove: Piazza Imbarcadero, Porto Valtravaglia (VA)