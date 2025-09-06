Porto Valtravaglia
Walter Di Gemma a Porto Valtravaglia con un “Tributo a Nanni Svampa”: musica, teatro e memoria in Piazza Imbarcadero
Evento speciale dedicato a una delle figure più amate della canzone milanese sabato 13 settembre
Sabato 13 settembre, alle ore 21.00, la Piazza Imbarcadero di Porto Valtravaglia si prepara ad accogliere un evento speciale dedicato a una delle figure più amate della canzone milanese: Nanni Svampa. Il cantautore, cabarettista e attore milanese Walter Di Gemma porterà in scena il suo spettacolo “Tributo a Nanni Svampa”, promettendo un omaggio intenso e appassionato.
Lo spettacolo ripercorrerà le celebri canzoni di Svampa, spaziando dalle storiche traduzioni in dialetto milanese dei brani di Georges Brassens fino ai brani goliardici e popolari che hanno segnato intere generazioni. Un vero e proprio tuffo nella tradizione della canzone milanese, rivisitata attraverso la voce e la chitarra di Di Gemma.
Walter Di Gemma, a sua volta, vanta un profondo legame con il grande cantautorato francese, avendo dedicato anni di studio e passione alla traduzione in milanese delle canzoni di Jacques Brel, un progetto che ha dato vita a ben tre CD. Fu lo stesso Nanni Svampa, venuto a conoscenza di questo lavoro, a voler incontrare Di Gemma, invitandolo all’Istituto Gonzaga di Milano, durante le sue lezioni-concerto con il chitarrista Antonio Mastino, per presentare il suo percorso “brelliano” al pubblico.
«Sono cresciuto con le canzoni di Svampa e con i Gufi», racconta Di Gemma, sottolineando il profondo legame. «Con Nanni ho condiviso tanti spettacoli, tra noi c’era grande stima e gli devo molto. Questo tributo è il mio modo di ricordarlo e ringraziarlo». L’appuntamento è quindi un’occasione unica per unire musica, teatro e memoria, celebrando un patrimonio culturale importante attraverso uno dei suoi eredi più autentici.
Per chi volesse godersi la serata a tutto tondo, prima dello spettacolo, dalle ore 19.00, saranno aperti gli stand gastronomici con specialità tipiche del territorio e possibilità di asporto.
Dettagli dell’evento:
Walter Di Gemma in “Tributo a Nanni Svampa”
Quando: Sabato 13 settembre, ore 21.00 (stand gastronomici aperti dalle ore 19.00)
Dove: Piazza Imbarcadero, Porto Valtravaglia (VA)