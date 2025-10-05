A Cislago un incontro per il supporto a familiari e caregiver di persone con demenza

Mercoledì 8 ottobre il secondo incontro del ciclo formativo del progetto “Parole, azioni e relazioni”, un’iniziativa volta a fornire ai caregiver di persone con demenza strumenti pratici per migliorare la qualità della vita. Il Villaggio Amico è in prima linea per offrire formazione e sostegno ai familiari, con la partecipazione di esperti in ambito sanitario

L’8 ottobre, alle 20.00, presso Villa Isacchi di Cislago, si terrà il secondo appuntamento del ciclo di incontri formativi per familiari e caregiver di persone con demenza, promosso dalle Comunità amiche delle persone con demenza di Gerenzano e Cislago. Il progetto “Parole, azioni e relazioni: vivere accanto a chi ha la demenza” intende fornire a coloro che assistono persone con demenza strumenti pratici per affrontare le difficoltà quotidiane.

Durante la serata, i professionisti del Villaggio Amico, tra cui la psicologa Alessia Rossetti, la dottoressa Sara Maria Colombo e la terapista occupazionale Giorgia Rossi, offriranno preziosi consigli su come gestire i sintomi della demenza e migliorare la comunicazione con i propri cari. Un’opportunità per acquisire conoscenze utili e creare una rete di supporto tra familiari e professionisti.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: tel. 02 96489496 – info@villaggioamico.it – www.villaggioamico.it