Varese celebra la fotografia: proiezioni e mostre dal 3 al 12 ottobre
In Sala Montanari la prima serata con audiovisivi e fotoclub da tutta Italia, poi la grande collettiva allo Spazio Acli con ospiti d’onore Carlo Meazza e Teodor Radu Pantea
04 Ottobre 2025 - 12 Ottobre 2025
Venerdì 3 ottobre, alle ore 21, nella Sala Montanari di via dei Bersaglieri 1, si terrà la prima serata di proiezioni audiovisive con la partecipazione della Società Fotografica Novarese, Foto in Fuga Fotoclub Inveruno, Gruppo Fotografico la Genziana Pescara, Foto Club Varese APS, Gruppo Fotografico Garbagnatese e Foto Cine Club Varese.
Il giorno successivo, sabato 4 ottobre, lo Spazio Polifunzionale Acli di via Speri della Chiesa Jemoli 9 ospiterà invece la grande mostra fotografica collettiva “Dal produttore al consumatore nel campo agroalimentare”, con la partecipazione di numerosi circoli e fotoclub: Bustese, Saonensis (Savona), la Focale Malnate, Foto Club Arona, la Focale Buguggiate, il Sestante Gallarate, Foto Club Varese APS e il Gruppo Arcobaleno Castronno.
Non mancheranno due prestigiosi ospiti d’onore con mostre personali a tema: Carlo Meazza con “Remench”, un reportage dedicato alla transumanza (nella foto), e il fotografo rumeno Teodor Radu Pantea con “Belsugul desertului”, incentrato sul mercato ortofrutticolo egiziano.
Le esposizioni rimarranno aperte fino a domenica 12 ottobre, con ingresso libero il sabato e la domenica dalle 14:30 alle 18:30. Sono previste inoltre visite guidate per gruppi durante la settimana, prenotabili scrivendo a info@fotoclubvarese.it.
