Varese News

Varese Laghi

Annullato per maltempo il mercatino natalizio alla Rasa

La manifestazione natalizia, attesa per il 15 e 16 novembre, è stata cancellata dagli organizzatori alla luce delle previsioni meteorologiche avverse

Il mercatino di Natale della Rasa

Il maltempo previsto nel fine settimana costringe ad annullare il tradizionale mercatino “Luci di Natale” alla Rasa di Varese, in programma per sabato 15 e domenica 16 novembre. La decisione è stata presa dagli organizzatori alla luce delle previsioni meteorologiche avverse che renderebbero difficile lo svolgimento dell’evento.

Il mercatino, molto atteso da espositori e visitatori, prevedeva la partecipazione di hobbisti, artigiani e produttori locali, oltre a momenti di animazione e intrattenimento pensati per tutte le età. L’annullamento riguarda l’intera manifestazione, comprese le iniziative collaterali che si sarebbero dovute tenere lungo le vie e nella piazza del borgo.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.