Annullato per maltempo il mercatino natalizio alla Rasa
La manifestazione natalizia, attesa per il 15 e 16 novembre, è stata cancellata dagli organizzatori alla luce delle previsioni meteorologiche avverse
Il maltempo previsto nel fine settimana costringe ad annullare il tradizionale mercatino “Luci di Natale” alla Rasa di Varese, in programma per sabato 15 e domenica 16 novembre. La decisione è stata presa dagli organizzatori alla luce delle previsioni meteorologiche avverse che renderebbero difficile lo svolgimento dell’evento.
Il mercatino, molto atteso da espositori e visitatori, prevedeva la partecipazione di hobbisti, artigiani e produttori locali, oltre a momenti di animazione e intrattenimento pensati per tutte le età. L’annullamento riguarda l’intera manifestazione, comprese le iniziative collaterali che si sarebbero dovute tenere lungo le vie e nella piazza del borgo.
