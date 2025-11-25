Nuova operazione antidroga nel Luganese: cinque arresti

È di cinque persone arrestate il bilancio delle operazioni condotte nella zona di Lugano dal Ministero Pubblico e dalla Polizia Cantonale nell’ambito di una serie di accertamenti legati al traffico e allo spaccio di stupefacenti. In diversi interventi sono finiti in manette due 23enne albanesi, un 49enne italiano e due svizzeri rispettivamente di 40 e 57 anni, tutti domiciliati nel Luganese.

I cinque sono sospettati di essere coinvolti a vario titolo in attività di traffico di sostanze stupefacenti che hanno interessato prevalentemente il Sottoceneri. Le perquisizioni svolte in contemporanea dagli agenti della Cantonale hanno portato al rinvenimento di circa 220 grammi di cocaina e di alcune migliaia di franchi. Tante le ipotesi di reato contestate ai fermati: le principali sono infrazione aggravata, subordinatamente semplice, contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, infrazione alla Legge federale sugli stranieri.

Gli accertamenti – svolti in collaborazione con la Polizia Città di Lugano – scaturiscono in parte dall’operazione che nella prima metà di ottobre aveva già portato a diversi arresti. Dello stesso filone fanno parte anche le indagini che si erano sviluppate in seguito a un accoltellamento avvenuto lo scorso 24 ottobre in un appartamento di Lugano. Per quel fatto era stata arrestata una 42enne mentre il ferito era un uomo di 46 anni, entrambi cittadini italiani.

Le misure restrittive della libertà per le cinque persone coinvolte sono già state confermate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.