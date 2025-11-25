Nuova operazione antidroga nel Luganese: cinque arresti
L'operazione segue quelle, analoghe, dello scorso ottobre e ha permesso di recuperare 220 grammi di cocaina e migliaia di franchi in contanti
È di cinque persone arrestate il bilancio delle operazioni condotte nella zona di Lugano dal Ministero Pubblico e dalla Polizia Cantonale nell’ambito di una serie di accertamenti legati al traffico e allo spaccio di stupefacenti. In diversi interventi sono finiti in manette due 23enne albanesi, un 49enne italiano e due svizzeri rispettivamente di 40 e 57 anni, tutti domiciliati nel Luganese.
I cinque sono sospettati di essere coinvolti a vario titolo in attività di traffico di sostanze stupefacenti che hanno interessato prevalentemente il Sottoceneri. Le perquisizioni svolte in contemporanea dagli agenti della Cantonale hanno portato al rinvenimento di circa 220 grammi di cocaina e di alcune migliaia di franchi. Tante le ipotesi di reato contestate ai fermati: le principali sono infrazione aggravata, subordinatamente semplice, contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro, infrazione alla Legge federale sugli stranieri.
Gli accertamenti – svolti in collaborazione con la Polizia Città di Lugano – scaturiscono in parte dall’operazione che nella prima metà di ottobre aveva già portato a diversi arresti. Dello stesso filone fanno parte anche le indagini che si erano sviluppate in seguito a un accoltellamento avvenuto lo scorso 24 ottobre in un appartamento di Lugano. Per quel fatto era stata arrestata una 42enne mentre il ferito era un uomo di 46 anni, entrambi cittadini italiani.
Le misure restrittive della libertà per le cinque persone coinvolte sono già state confermate dal Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC). L’inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.