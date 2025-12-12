Varese News

“40 anni di risate” alla Galleria Boragno di Busto Arsizio

Un patrimonio unico, frutto del lavoro di Alberto Ceccuzzi, uno degli interpreti della contemporaneità e uno dei fondatori del Comitato Commercianti Centro Cittadino di Busto Arsizio

Incontri

14 Dicembre 2025

Domenica 14 dicembre alle ore 18:00 la Galleria Boragno ospiterà la presentazione del libro “40 anni di risate” di Alberto Ceccuzzi edito Tracce per la Meta.

L’immaginario satirico italiano prende forma in una straordinaria raccolta che ripercorre quarant’anni di osservazione critica della nostra società. Un patrimonio unico, frutto del lavoro di Alberto Ceccuzzi, uno degli interpreti della contemporaneità e uno dei fondatori del Comitato Commercianti Centro Cittadino di Busto Arsizio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 340-4233019.

12 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

