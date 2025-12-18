Somma Lombardo
Concerto di Natale alla chiesa di Maddalena
Il coro parrocchiale offrirà un repertorio che varia dal classico al moderno, canti della tradizione Natalizia e anche gospel
Domenica 21 dicembre il coro della parrocchia di Maddalena offrirà un concerto Natalizio con un repertorio che varia dal classico al moderno, canti della tradizione natalizia e anche gospel.
Al termine un momento conviviale con brindisi, dolci e vin brulé.
Appuntamento alle ore 21.00, alla chiesa parrocchiale Santa Maria Maddalena, via Ticino 8 – Somma Lombardo.
Venerdì sera è invece prevista la tradizionale fiaccolata natalizia della Comunità di Maddalena di Anffas
19 Dicembre 2025