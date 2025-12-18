Varese News

Concerto di Natale alla chiesa di Maddalena

Il coro parrocchiale offrirà un repertorio che varia dal classico al moderno, canti della tradizione Natalizia e anche gospel

21 Dicembre 2025

Domenica 21 dicembre il coro della parrocchia di Maddalena offrirà un concerto Natalizio con un repertorio che varia dal classico al moderno, canti della tradizione natalizia e anche gospel.
Al termine un momento conviviale con brindisi, dolci e vin brulé.
Appuntamento alle ore 21.00, alla chiesa parrocchiale Santa Maria Maddalena, via Ticino 8 – Somma Lombardo.
Venerdì sera è invece prevista la tradizionale fiaccolata natalizia della Comunità di Maddalena di Anffas
19 Dicembre 2025
