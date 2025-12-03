Francesco De Palo presenta “Vittima finale” al Melo di Gallarate

La conclusione del terzo episodio della “trilogia della vittima” che ha come protagonista il commissario (e maratoneta) Vito Tarantino si rivelerà talmente complicata da mettere in discussione la carriera del poliziotto nato dalla penna di Francesco De Palo.

Ma non è per questo che Vito Tarantino farà ritorno all’università trent’anni dopo la laurea.

L’Università del Melo di Gallarate mercoledì 10 dicembre alle ore 15:15 nella sala Planet, infatti , ospiterà un “Incontro con l’autore”: Francesco De Palo presenterà il suo ultimo romanzo giallo “Vittima finale” intervistato dalla professoressa Flavia Ferlisi.

Dopo “Vittima perfetta” pubblicato nel 2022, seguito l’anno successivo da “Doppia vittima”, il giallo di cui si parlerà il 10 dicembre in via Magenta 3 a Gallarate potrebbe essere l’ultima indagine di Vito Tarantino. O forse no.

La partecipazione è aperta a tutti e l’ingresso è libero.