I “presepi spontanei” nel bosco di Lozza
È la terza edizione di una iniziativa semplice e spontanea, che regala bellezza e stupore a chi percorre i sentieri della zona
A Lozza è arrivato il momento dei “presepi spontanei”, allestiti nel bosco intorno al paese.
È il terzo anno che persone di Lozza realizzano presepi tra le radici degli alberi del bosco di Lozza, in zona Lueda, utilizzando materiali semplici. Un gesto discreto ma ricco di significato.
Un’iniziativa semplice, nata senza grandi annunci, ma capace di regalare bellezza, stupore e un momento di riflessione a chi percorre i sentieri.
Ad oggi si contano circa una quindicina di presepi collocati lungo il sentiero che da via Montello porta in zona Lueda (qui)
