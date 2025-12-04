Malnate e Lozza celebrano i 100 anni di Angela Bertolo
Un traguardo speciale la signora Angela, mamma dell'ex sindaco di Lozza Adriana Fabbian
La comunità di Malnate oggi celebra un traguardo straordinario: i 100 anni della signora Angela Bertolo, l’ultima centenaria del 2025, un anno ricco di storie di longevità e traguardi emozionanti. La residenza che ospita la signora Angela è in festa per l’occasione, con la partecipazione calorosa di familiari, amici, ospiti della struttura, personale e istituzioni locali.
Un evento particolarmente significativo, non solo per il traguardo raggiunto dalla signora Bertolo, ma anche per il legame profondo che la famiglia e la comunità di Lozza, il suo paese d’origine, hanno con la storia di questa donna. Il vicesindaco di Malnate, Maria Croci, e il sindaco di Lozza, Matteo Acchini, sono intervenuti per portare i saluti ufficiali, rendendo omaggio a una vita straordinaria. Lozza, infatti, è stata sempre la sua casa, e qui ha visto crescere e affermarsi anche la sua famiglia. In particolare, la figlia della signora Angela, Adriana Fabbian, che ha ricoperto il ruolo di sindaca del paese, è ricordata con affetto per il suo impegno civico.
La festa di oggi, oltre a celebrare un secolo di vita, è un omaggio alla storia di una famiglia che ha contribuito in modo tangibile alla vita sociale e civile del territorio. Con emozione, sono presenti alla festa anche il fratello Giuseppe e i nipoti Daniele, Matteo e Giorgio, che hanno condiviso con la signora Angela la gioia di questo importante traguardo.
Il compleanno della signora Angela segna simbolicamente la chiusura di un anno particolarmente significativo per Malnate e la Residenza, che nel 2025 ha visto un fiorire di centenarie e centenari. Un anno che ha portato con sé un messaggio di longevità, resilienza e comunità.
