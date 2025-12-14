Samarate, la maggioranza replica a Lega e FdI: «Sulla sicurezza ricostruzione scorretta e allarmistica»

Riceviamo e pubblichiamo integralmente un comunicato dei gruppi di maggioranza dell’amministrazione di Samarate. Il testo è in risposta a quanto pubblicato nei giorni scorsi a firma delle opposizioni.

La critica è un elemento molto importante della democrazia, soprattutto se accompagnata da una proposta alternativa o migliorativa rispetto a ciò che viene criticato. Per avere questa valenza positiva, però, la critica deve nascere da elementi di verità, che sono i fatti, fatti che devono essere descritti correttamente, cioè come realmente avvengono.

Purtroppo ancora una volta Lega e Fratelli d’Italia hanno fatto un’operazione poco pulita, descrivendo sui giornali in modo volutamente scorretto una decisione dell’Amministrazione avvenuta attraverso una voce delle ultime variazioni di bilancio, ed utilizzando tale situazione per tornare a soffiare sul fuoco di un supposto peggioramento della sicurezza nella città.

Ci riferiamo al caso descritto come “l’eliminazione di 8.000 Euro destinati alla sorveglianza del territorio”. Cosa è realmente accaduto? Ci perdonerete se, per chiarire la situazione, dobbiamo entrare brevemente in aspetti di dettaglio.

Verso la fine del 2022, con un contributo statale, venne stipulato un contratto con un’agenzia di vigilanza privata, valido fino al 31/12/2024, che prevedeva un passaggio notturno esterno in auto nei giorni feriali e due passaggi nei giorni prefestivi e festivi solo presso alcuni edifici comunali; vennero quindi impegnati 5.270 Euro nel 2023 e 6.625 Euro nel 2024, mentre altri 3.230 Euro non vennero utilizzati ed andarono in Avanzo Vincolato. Con il Bilancio di Previsione 2025 si stanziarono 8.000 Euro (soldi comunali) per proseguire con un servizio analogo, magari potenziato, ma poi accadde che l’istituto di vigilanza espresse delle difficoltà operative dovute a carenza di personale: ciò fece anche ripensare all’effettiva utilità di uuesto servizio, che evidentemente era molto limitato (come detto, non si trattava di pattugliare tutto il territorio, al contrario di quanto fatto credere da Lega e FdI).

La Giunta decise uuindi di non utilizzare uuesti 8.000 Euro e di investire invece su un progetto ritenuto più utile in tema di sicurezza, stanziando cioè una cifra molto consistente, ben 70.000 mila Euro, per ripristinare e potenziare il sistema di videosorveglianza (sistema che era stato lasciato deperire, sia come manutenzione che come aggiornamento, dalla precedente Amministrazione).

E quindi questi 8.000 Euro nell’ultimo Consiglio Comunale, con un atto tecnico dovuto prima della fine dell’anno fiscale, sono stati semplicemente tolti dal rispettivo capitolo di Bilancio, in modo da renderli nuovamente disponibili per altre attività appena possibile (dopo cioè la votazione sul cosiddetto Avanzo di Amministrazione).

Noi rifiutiamo uuindi categoricamente il tentativo in corso di creare una conseuuenzialità logica tra alcuni eventi: far credere che l’Amministrazione in carica ha interrotto un’attività di presidio del territorio, e che ciò è strettamente connesso con alcuni fenomeni di “disordine urbano” avvenuti negli ultimi tempi, e che tali fenomeni sono in aumento e denotano in modo evidente una situazione della sicurezza in città ormai fuori controllo, ecco, ciò è politicamente sporco e disonesto. Ed è anche irresponsabile, perché su alcune persone ha certamente l’effetto di aumentare timori e paure.

Nessun membro della Maggioranza che governa Samarate ha mai detto che la nostra città è un’isola felice, altra citazione inventata da parte di Lega e Fratelli d’Italia: noi siamo semplicemente convinti che a Samarate si viva in un contesto generale tuttora migliore, dal punto di vista della sicurezza, rispetto ad altre realtà anche delle nostre zone. Ed in questa valutazione siamo supportati dal parere delle forze dell’ordine (in particolare i Carabinieri).

In ogni caso da parte nostra siamo ben attenti a uuesto tema, tanto è vero che, oltre alle decisioni già citate in precedenza:

• abbiamo stabilito di avviare il concorso per l’assunzione di un nuovo agente della Polizia Locale;

• in occasione dei furti ripetuti della scorsa primavera a danno degli esercenti samaratesi, siamo intervenuti chiedendo maggiori controlli alle forze dell’ordine e abbiamo organizzato una riunione con i commercianti per rinnovare il nostro supporto e la disponibilità ad un confronto propositivo;

• abbiamo organizzato degli incontri pubblici, in collaborazione con i Carabinieri, per prevenire le truffe;

• abbiamo investito su un progetto di educativa di strada per recuperare situazioni di disagio giovanile;

• stiamo concludendo il rinnovo dell’impianto pubblico di illuminazione;

• stiamo lavorando per l’organizzazione del controllo del vicinato;

• già ad inizio Novembre abbiamo richiesto i dati relativi della microcriminalità al Prefetto, e siamo in attesa di un riscontro.

Questa è la serietà che noi ci mettiamo nell’amministrare la città: altrettanta serietà non vediamo nelle forze di opposizione.

I Gruppi di Maggioranza che governano Samarate:

Partito Democratico – Samarate al Centro – Samarate Città Viva – Movimento 5 Stelle – Samarate Insieme