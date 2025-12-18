Varese News

Scontro sulla Statale all’altezza di Casciago, un ferito e lunghe code

È avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 18 dicembre. Tre le persone soccorse, una delle quali è finita in ospedale

ambulanza generica notte sos malnate

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 18 dicembre, lungo la strada statale SS394, all’altezza di Casciagodi Varese. Ha coinvolto tre persone, tra cui una giovane di 13 anni e un uomo di 67 anni.

Secondo le prime informazioni, l’incidente – intorno alle 18:20 – ha visto lo scontro tra due veicoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Varese e le ambulanze della Croce Rossa, prontamente allertate per il soccorso delle tre persone coinvolte

L’incidente ha causato disagi alla viabilità, con lunghe code sulla Statale (soprattutto venendo da Varese verso Laveno) e la necessità di interventi immediati per garantire la sicurezza sulla strada.

Una persona coinvolta è finita in ospedale in “codice giallo”, vale a dire ferita o con traumi significativi, ma non Gravi.

Pubblicato il 18 Dicembre 2025
