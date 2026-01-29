A Saronno la Giöbia si rinnova con uno spettacolo di luci e fuoco in piazza Libertà

Grande attesa a Saronno per l’appuntamento con la Giöbia, in programma questa sera, giovedì 29 gennaio, alle 20.45 in piazza Libertà. La città si prepara a vivere uno dei riti popolari più antichi e suggestivi dell’inverno, riproposto in chiave moderna con uno spettacolo di luci e fuoco a cura del gruppo Lux Arcana, specializzato in performance ad alta intensità visiva.

Una tradizione antica che si rinnova

La Giöbia è una festa che affonda le sue radici nei secoli ed è celebrata l’ultimo giovedì di gennaio in diverse zone dell’Italia settentrionale, in particolare tra Lombardia e Piemonte. Il momento più atteso è il grande rogo del fantoccio, simbolo di un passato da lasciarsi alle spalle. Il fuoco, con la sua forza purificatrice, diventa così augurio di un nuovo anno fertile, sereno e abbondante.

Una strega, una dea, una figura mutevole

In origine, la Giöbia era legata soprattutto al mondo femminile: le donne si ritrovavano di notte per cantare, danzare e condividere, in un momento comunitario e simbolico che celebrava il ciclo della vita e della natura. Il termine stesso, in dialetto brianzolo, richiama sia la parola “giovedì” sia quella di “strega”, indicando il giorno dedicato a riti e incontri magici. La figura della Giöbia cambia da paese a paese: in alcuni è una dea della fertilità, in altri una vecchia strega vestita di stracci, portatrice delle fatiche e delle difficoltà dell’anno trascorso. Il rogo non è un atto di violenza, ma una liberazione simbolica da ciò che si vuole lasciarsi alle spalle.

Nel cuore di Saronno uno spettacolo per tutti

Quest’anno la città di Saronno ha scelto di rinnovare la tradizione con uno sguardo contemporaneo, mantenendone però il significato profondo. Lo spettacolo dei Lux Arcana che andrà in scena questa sera nella piazza che è il cuore della città unisce coreografie, fuoco, giochi di luce ed effetti visivi per un momento di festa collettiva, suggestivo e coinvolgente per adulti e bambini. Non serve biglietto, lo spettacolo è gratuito e sarà possibile scaldarsi con dolci, the caldo e vin brulè offerti dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Croce Rossa di Saronno.