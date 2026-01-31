Trasferta amara per i Mastini, l’Alleghe vince 6-3

Niente da fare per i Mastini ad Alleghe. Senza l’ormai ex coach Da Rin, con Maltatti in panchina e contando varie assenze i gialloneri reggono a lungo ma alla fine si arrendono 6-3 alle Civette con tre reti al passivo nell’ultimo quarto d’ora. Primo gol da varesino per Christian Buono, due marcature su tre in power play.

LA PARTITA

Varese parte bene, Marcello Borghi a due minuti dal primo ingaggio ha un ottimo disco, ma il capitano giallonero non centra la porta da buona posizione. Ancora Mastini, che continuano a spingere molto e in superiorità numerica sbloccano il risultato. Venturi spara una bordata, Schina gira il rimbalzo per Terzago che a 4:29 la mette in rete. 0-1

Hockey di buon livello, per altri dieci minuti, periodo in cui Alleghe fatica a costruire non riuscendo a scalfire la retroguardia dei Mastini pur sfruttando ben 6 minuti di superiorità numerica, e limitandosi a contenere i Mastini con le squadre al completo. Gialloneri che sfiorano il raddoppio, con Buono, smarcato bene da Bastille che con il rovescio mette un buon disco per il compagno di linea, ma Lancedelli è bravo a mettere in angolo con la punta del bastone.

Civette che a cinque minuti dalla fine della prima frazione reagiscono, con Huhtela che offre un disco placcato oro per De Toni, che però trova ben piazzato Filippo Matonti che in due tempi neutralizza. Frazione che si chiude con Alleghe, che ora spinge più di Varese, ma gialloneri tengono bene.

Si torna sul ghiaccio con i veneti ancora padroni del ghiaccio, riuscendo a passare a dopo soli due minuti, con Alessio che mette in rete il disco del pareggio, imprendibile. 1-1

Difesa di Varese che perde la connessione, offrendo ad Alleghe la possibilità di penetrare il terzo con troppa facilità, ne approfitta De Val, marcando il gol del sorpasso. 2-1

Civette vicine al terzo gol, solo un errore clamoroso a porta vuota non consente ai veneti di prendere il volo. Gol fallito e gol subito, grazie ad una bellissima discesa di Ghiglione che fredda Lancedelli con un gol davvero molto bello. 2-2

Mastini che ci provano, ma in maniera scomposta, senza una vera e propria idea, con il gioco che sembra sciogliersi come ghiaccio al sole, a questo si aggiunge la scomparsa di Bastille, non perché non ci abbia provato, anzi, ma una precisa marcatura ed il classico gioco ruvido di Alleghe smorza le velleità del bomber franco-canadese.

Varese prova a costruire, al cospetto di un avversario che rimane alla portata dei Mastini, alcune belle azioni poi a 31:48 Re pasticcia con il disco nel terzo difensivo, Marcello Borghi prova dargli una mano ma la toppa è peggiore del buco, con il 23 giallonero che perde il disco a due passi da Filippo Matonti, ne approfitta Alexandrov che segna e ringrazia. 3-2

A fine periodo arriva il tanto atteso gol di Buono, che corregge in rete un tiro dalla distanza di Maekinen in superiorità numerica. 3-3

Partita non bella, sotto nessun’aspetto, con la terza frazione che si gioca ad un livello davvero molto basso. Ne approfitta Alleghe che cresce e a 46’57” passa con De Toni. 4-3

Mastini in ritardo sul troppi dischi, con Schina fuori per 4 minuti, situazione che concede il dominio del ghiaccio ad Alleghe che passa ancora con De Toni. 5-3

Varese non riesce a costruire, Malfatti a poco dalla fine sceglie di togliere il portiere, con Diego Iori che prova ad aiutare la causa giallonera, colpendo al volto un Mastino, 5 + 20 per lui. Ma neppure in 6 contro 4 Varese passa. In rete ci vanno le Civette, a porta vuota, con Huhtela che chiude il match. 6-3