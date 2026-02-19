A Somma Lombardo protagonista il ciclismo giovanile: al via il circuito Short Track 2026

Domenica 22 febbraio al Campo Sportivo Mossolani la prima prova stagionale riservata alle categorie Giovanissimi e PG su un percorso tecnico di 350 metri tra velocità e adrenalina

Il ciclismo giovanile riparte da Somma Lombardo. Domenica 22 febbraio il Campo Sportivo Mossolani di via Novara ospiterà il “Trofeo Maghetti Distributori Automatici”, la gara di apertura del circuito Short Track 2026. L’evento, organizzato dal Velo Club Sommese, vedrà protagonisti i piccoli atleti delle categorie Giovanissimi (maschili e femminili) e PG, impegnati in una specialità della mountain bike che punta tutto su velocità, tecnica e spettacolo.

Il programma e il percorso al Mossolani

Il ritrovo per atleti e società è fissato alle ore 12.00, mentre il via ufficiale alle competizioni verrà dato alle 13.30. Il tracciato di gara è stato disegnato all’interno dell’area sportiva di via Novara: un circuito misto di 350 metri, studiato per essere tecnico ma allo stesso tempo sicuro. Lo Short Track (XCC), a differenza del cross country tradizionale, si sviluppa su distanze ridotte da ripetere più volte, garantendo un ritmo altissimo e permettendo al pubblico di seguire ogni fase della sfida, dai sorpassi ai rilanci dopo le curve.

I premi e le società in gara

Non sarà solo una sfida individuale, ma un vero confronto tra i vivai del territorio. In palio per la prima società classificata c’è la Coppa Maghetti Distributori Automatici, mentre la seconda si aggiudicherà il trofeo messo a disposizione dal Comune di Somma Lombardo. Per la terza società sul podio è prevista la coppa Green Parking. La manifestazione conta sul sostegno di sponsor storici come Ci.Mi srl e Green Parking Malpensa e Orio al Serio, oltre al supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

I valori dello sport per i più piccoli

Sostenere il ciclismo giovanile significa investire nella crescita dei ragazzi, come sottolineato dai partner dell’iniziativa. «Il ciclismo insegna ai più giovani che nessun traguardo si raggiunge per caso – le parole di Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate – servono impegno quotidiano, costanza e capacità di affrontare la fatica. Sostenere lo sport giovanile significa investire in una cultura fatta di rispetto delle regole e spirito di squadra».

Iscrizioni e partecipazione

Le iscrizioni per i giovani corridori sono già aperte (ID gara 179330) tramite l’indirizzo email del Velo Club Sommese. L’obiettivo degli organizzatori è quello di trasformare la domenica in una vera festa dello sport all’aria aperta, confermando come il settore giovanile sia il cuore pulsante del movimento ciclistico locale.