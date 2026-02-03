Che scuola fai? In diretta a Radio Materia le rappresentanti del liceo Frattini di Varese

Frida De Facci, Maria Serenelli, Anita Ferrari e Valeria Isernia saranno le ospiti della trasmissione “Che scuola fai?” in diretta mercoledì 4 febbraio alle ore 15.00 su www.radiomateria.it.

Sono le rappresentanti del liceo artistico Frattini di Varese, un liceo con diversi indirizzi: architettura e ambiente, arti figurative (curvatura arte del plastico-pittorico), audiovisivo e multimediale, scenografia, design (curvatura industria) e grafica

Le studentesse racconteranno cosa studiano, quali progetti svolgono, che futuro hanno in mente, ma anche di cosa si discute nell’ora buca o quali problemi devono affrontare.

Appuntamento alle ore 15.00 in diretta su Radio Materia.

Contatti

Se volete porre domande potete scrivere a radiomateriavn@gmail.com

O mandare un messaggio whatsapp al nr +39 353 484 8857

Social

Per restare aggiornato segui la pagina Instagram @giornalistifuoriclasse

