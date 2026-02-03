Due decenni di passi e passione per l’asd del Centro Arte Danza di Olgiate Olona

Due decenni trascorsi a educare al movimento, costruendo un legame che parte dalla sala prove per abbracciare l’intero tessuto sociale locale. L’Asd Centro Arte Danza raggiunge l’importante traguardo dei vent’anni di attività e sceglie di condividere questo momento con una serata aperta al pubblico. L’appuntamento è fissato per domenica 8 febbraio, alle 20:15, negli spazi dell’Area 101 di Olgiate Olona, dove la storia dell’associazione verrà ripercorsa attraverso testimonianze e materiali multimediali mai mostrati in precedenza.

(foto d’archivio)

Nata come realtà radicata nel territorio varesino, il Centro Arte Danza ha sviluppato nel tempo una rete che mette in dialogo lo sport dilettantistico, l’espressione artistica e le istituzioni. La serata permetterà di osservare l’evoluzione della struttura, dalle prime lezioni storiche fino alle produzioni più recenti, mettendo al centro il valore formativo che la disciplina coreutica riveste per le nuove generazioni.

La direttrice artistica Antonella Colombo sottolinea il significato del percorso compiuto: «Questi vent’anni rappresentano un viaggio condiviso con centinaia di allievi e famiglie». L’impostazione dell’associazione ha sempre guardato oltre il semplice esercizio fisico, cercando una ricaduta positiva sulla comunità locale. «Come ASD abbiamo sempre puntato sulla qualità formativa e sul valore sociale del movimento: festeggiare oggi significa onorare il legame profondo che ci unisce alla nostra comunità».

L’evento di Olgiate Olona si propone dunque come una cronaca per immagini e parole di un’eccellenza dell’associazionismo sportivo, focalizzandosi su come l’attività del centro sia diventata negli anni un punto di riferimento per il benessere e la crescita dei giovani allievi.