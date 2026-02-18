Vergiate
Grande successo del Carnevale Vergiatese
Carri allegorici con tema “Super Mario Bros”. Sabato 21 febbraio si replica alle ore 14.00
Domenica 15 febbraio grande successo del Carnevale Vergiatese. Tantissimi bambini e adulti hanno sfilato per le vie di Vergiate in allegria.
Carri allegorici con tema “Super Mario Bros”. La sfilata si è conclusa in oratorio con musica e divertimento per adulti e bambini e merenda con tante gustose chiacchiere.
Sabato 21 febbraio si replica alle ore 14.00
18 Febbraio 2026