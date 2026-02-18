Domenica 15 febbraio grande successo del Carnevale Vergiatese. Tantissimi bambini e adulti hanno sfilato per le vie di Vergiate in allegria.

Carri allegorici con tema “Super Mario Bros”. La sfilata si è conclusa in oratorio con musica e divertimento per adulti e bambini e merenda con tante gustose chiacchiere.

Sabato 21 febbraio si replica alle ore 14.00