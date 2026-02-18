Varese News

Grande successo del Carnevale Vergiatese

Carri allegorici con tema “Super Mario Bros”. Sabato 21 febbraio si replica alle ore 14.00

21 Febbraio 2026

Domenica 15 febbraio grande successo del Carnevale Vergiatese. Tantissimi bambini e adulti hanno sfilato per le vie di Vergiate in allegria.

Carri allegorici con tema “Super Mario Bros”. La sfilata si è conclusa in oratorio con musica e divertimento per adulti e bambini e merenda con tante gustose chiacchiere.
Sabato 21 febbraio si replica alle ore 14.00
18 Febbraio 2026
Redazione VareseNews
