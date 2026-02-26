Per Filosofarti 2026 torna Danza senza limiti

In occasione di Filosofarti, torna una delle proposte più particolari e interessanti: “Danza senza limiti”, evento proposto da Proscaenium (Centro di Educazione e Formazione alla Danza, presente a Gallarate da sessant’anni) per avvicinare un pubblico ampio alla danza. Un evento al Teatro delle Arti per tutti, a ingresso gratuito, e due workshop a pagamento alla sede di Proscaenium.

Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 sono previste due giornate di incontro e workshop con Luca Silvestrini e Franca Zagatti sulla “danza senza limiti”, una dimensione in cui la danza è davvero per tutti. L’evento si svolge appunto all’interno della XXII edizione di Filosofarti (il festival di filosofia della provincia di Varese), al Teatro delle Arti di Gallarate e a Proscaenium.

«“Ogni uomo è un danzatore” dichiarava Rudolf Laban all’inizio del secolo scorso per affermare una nuova visione della danza intesa come umana predisposizione al conoscere ed esprimere se stessi attraverso l’arte del movimento. Inserirsi in questa nuova prospettiva significa ancora oggi sfrondare il campo dall’insieme di immaginari stilistici e di preconcetti pregiudiziali su chi può o non può danzare, ampliare le categorie di “danzabilità”, catapultandoci in una dimensione di danza “senza limiti” per nessuno, indipendentemente dall’età, dai bisogni speciali, dalla cultura e dalla provenienza sociale. La danza va intesa oggi non solo come “possibile” per tutti, ma auspicabile, consigliabile, raccomandabile per ognuno».

Le due giornate di incontro e riflessione teorico-pratica su una “danza senza limite” sono riproposte e organizzate da Proscaenium (Centro di Educazione e Formazione alla Danza, presente a Gallarate da sessant’anni), per far incontrare danzatori, maestri di danza, appassionati di arti performative, insegnanti, educatori, terapisti, operatori nel campo socio-sanitario intorno a tematiche e visioni sempre più centrali e attuali, per promuovere il “ben-essere” ed incidere sulla qualità della vita. Per farlo sono stati invitati Franca Zagatti, artista di danza e formatrice, Luca Silvestrini, coreografo e direttore artistico della dance company londinese Luca Silvestrini’s Protein, e Monica Morselli, danza-terapeuta, insegnante di DanceAbility e docente di percorsi danza/movimento per tutte le età e abilità presso Proscaenium.

L’evento si svolge all’interno della XXII edizione di Filosofarti (il festival di filosofia della provincia di Varese). Il tema di quest’anno è Nodo/Reti: tra Singolo e Comunità, che ci guiderà in riflessioni stimolanti per indagare i legami che ci uniscono e l’equilibrio vitale tra individuo e tessuto sociale.

Danza senza limiti

Giornate di riflessione e di pratica della danza per la comunità

Sabato 7 marzo 2026

Luogo: Teatro delle Arti (via Don Minzoni, 5 – Gallarate, VA)

Ingresso libero

ore 9:30 Accoglienza

ore 10:00

Introduzione a cura di Cinzia Puricelli (direttrice di Proscaenium)

Consapevoli prossimità. Reti e traiettorie nella danza di comunità – intervento a cura di Franca Zagatti. La danza di comunità si realizza a contatto e nella relazione con le persone, i gruppi e i luoghi. Prossimità è una delle parole chiave della danza di comunità. Rimanda ai concetti di contatto, appartenenza, condivisione che rappresentano i presupposti etici di ogni esperienza di danza basata sulla pluralità umana. Prossimità è anche una parola molto concreta, che restituisce con immediatezza la dimensione fisica delle azioni cui facciamo riferimento, fatte di tatto, scambio di peso, ascolto.

La vita che diventa danza. Percorsi di danza di comunità – intervento a cura di Luca Silvestrini. Coreografo e direttore artistico della compagnia inglese Protein Dance, Luca Silvestrini racconterà 25 anni di esperienza di danza di comunità attraverso parole e video.

Lo Spazio del Nodo – Danza di comunità a Proscaenium con Monica Morselli

ore 13:00 Saluti

Sabato 7 marzo 2026

Luogo: Proscaenium (Viale Lombardia 49 – Gallarate)

ore 14:30 Accoglienza

ore 15:00 – 17:30 Workshop di danza 1 Segnali di danza: pratiche in movimento nella danza di comunità con Luca Silvestrini e Franca Zagatti.

Domenica 8 marzo 2026

Luogo: Proscaenium (Viale Lombardia 49 – Gallarate)

ore 9:30 Accoglienza

ore 10:00 – 12:30 Workshop di danza 2 Segnali di danza: pratiche in movimento nella danza di comunità con Luca Silvestrini e Franca Zagatti.

ore 13:00 – 14:00 Condivisioni e conclusioni

Il workshop di danza con Luca Silvestrini e Franca Zagatti

Segnali di danza: pratiche in movimento nella danza di comunità. I due laboratori sono dedicati a praticare e sperimentare alcune delle linee metodologiche fondative della danza di comunità. In particolare, ci si concentrerà sui modi più adeguati a suscitare e indirizzare l’esperienza danzata di specifici gruppi (anziani, adolescenti, migranti, intergenerazionale…). Con quali strategie e quali equilibri operare tra animazione e facilitazione, libertà motoria e autonomia, imitazione e invenzione?

Quota di partecipazione

Workshop di 2 sessioni: 100€ (comprende 6 ore di lezione, assicurazione)

Workshop di 1 sessione: 60€ (comprende 2,5 ore di lezione, assicurazione)

Modalità d’iscrizione

Al workshop “Segnali di danza: pratiche in movimento nella danza di comunità” con Luca Silvestrini e Franca Zagatti, ci si iscrive compilando in ogni sua parte il modulo d’iscrizione. Il modulo dev’essere accompagnato da una copia della carta d’identità, una copia del certificato medico di buona salute, una copia di avvenuto bonifico. La quota prevista dal proprio corso è da versarsi entro il 01 marzo 2026 in un’unica soluzione tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT02Y 05034 50240 000000003866

Informazioni e contatti

Per qualsiasi informazione sull’evento, la nostra segreteria è disponibile allo 0331 771129 (da lunedì a venerdì, dalle 15 alle 20) oppure a info@proscaenium.it.

Gli ospiti

Luca Silvestrini

Dopo essersi laureato al DAMS presso l’Università degli Studi di Bologna, nel 1995 si trasferisce a Londra per completare i suoi studi sulla danza e la coreografia al Laban Centre (oggi Trinity Laban). La sua carriera di coreografo comincia nel 1997 quando co-fonda Protein Dance, una delle più distintive voci del teatro danza britannico ed internazionale. Il suo stile di teatro danza, oltre a combinare coreografia, testo, umorismo e commento sociale, esprime anche una rinnovata sensibilità rispetto al disagio e alla diversità. Da sempre attenta alla danza di comunità, Protein realizza progetti coreografici con e per adolescenti a rischio, rifugiati e richiedenti asilo, bambini ospedalizzati e anziani in case di cura. Protein conta un nutrito catalogo di lavori per la scena e per spazi alternativi; tra i riconoscimenti ricevuti, ha vinto il Jerwood Choreography Award e il Bonnie Bird New Choreography Award nel 2020, il The Place Prize Audience Award e il Rayne Fellowship for Choreographers nel 2006, il Premio della Critica dell’Associazione Nazionale Critici di Teatro nel 2020, il Premio Vallesina per la Cultura nel 2022 e il recente Innovation in Dance Award da One Dance UK. Protein è stata premiata anche come Best Independent Company al National Dance Awards 2011 e ha ricevuto l’Arts and Entertainment Award dal Royal Borough of Greenwich nel 2022 e il Community Project of the Year per There and Here al The Stage Awards 2023. Protein è Compagnia Artistica Residente al Woolwich Works di Londra, mentre Silvestrini è Artista Affiliato al The Place di Londra.

Franca Zagatti

Studiosa, insegnante, artista di danza. Da anni afferma il valore formativo della danza e promuove una visione plurale e inclusiva della corporeità avvicinando alla danza gruppi intergenerazionali, nuclei familiari, anziani, persone con diversa abilità. Svolge inoltre una diffusa attività di formazione a educatori, insegnanti di danza, danzatori. Direttrice artistica a Bologna di Mousikè, presso la stessa struttura dal 1999 è responsabile del Corso per Danzeducatore ® finalizzato alla formazione di operatori di danza per il contesto scolastico e di comunità. Fa parte del consiglio direttivo della DES – Associazione Nazionale Danza Educazione Società. Dal 1999 al 2012 è stata Professore a Contratto presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Bologna e dal 2004 al 2006 nel Corso di laurea specialistica in Discipline teatrali della Facoltà di Lettere e Filosofia per l’insegnamento Danza nelle pratiche pedagogiche, terapeutiche e comunitarie. Tra le sue pubblicazioni si segnalano: La danza educativa (2004); Parlare all’altra metà del mondo (2009) e Persone che danzano. Spazi, tempi, modi per una condivisione danzata del movimento (2012).

Monica Morselli

Danzaterapeuta (APID), insegnante di DanceAbility, diplomata in Pedagogia della Musica (CEMB). Da oltre vent’anni conduce percorsi di danza/movimento per tutte le età e abilità. Studia danza classica, contemporanea (Graham, Limón), barocca, danzando per la compagnia Dradanza. Coltiva la sua formazione con soggiorni in Inghilterra, Francia, USA e, nell’ambito del training in Danza Terapeutica, integra lo studio e la pratica di Medicina Tradizionale Cinese e Meditazione Zen. Dal 2000 al 2007 collabora con il CEMB (Centro Educazione Musicale di Base) come docente di danza/movimento per i corsi di formazione in Didattica della Musica e Musicoterapia riconosciuti dalla Regione Lombardia e per le performance del Centro. Dal 2008 al 2013 promuove l’attività dell’Associazione A Piede Libero – Libertà di Esprimere, di cui è co-fondatrice, focalizzandosi su progetti inclusivi per adulti e bambini. Parallelamente si impegna per la diffusione della danza in ambito educativo e costruisce collaborazioni stabili con Istituti pubblici e privati milanesi. Negli ultimi 7 anni si concentra su Contact Improvisation e danza improvvisazione, collabora con Associazioni sensibili alla ricerca sul corpo e con danzatori/insegnanti italiani e internazionali per la promozione di workshop ed eventi performativi “senza barriere”. Dal 2022 tiene corsi di Danza creativa presso la scuola di danza Proscaenium di Gallarate.

Cinzia Puricelli

Consegue il diploma di specializzazione per Insegnanti di Danza Classico Accademica presso la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala e l’attestato di idoneità all’insegnamento del programma e della metodologia del quarto e quinto anno, sempre presso il Teatro alla Scala. Diplomata “Danzeducatrice” presso Scuola di formazione e ricerca in danza educativa e di comunità, diretta da Franca Zagatti. Dal 1993 è Direttrice di Proscaenium, che raccoglie la prestigiosa eredità della storica scuola di danza della città di Gallarate, nata nel 1966 presso il Teatro delle Arti.