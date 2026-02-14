Saronno, San Valentino sul palco: due spettacoli per raccontare l’amore

Il 14 e il 17 febbraio il Teatro Giuditta Pasta propone due spettacoli molto diversi tra loro, accomunati da uno sguardo intenso e originale sul tema dell’amore

Al Teatro Giuditta Pasta di Saronno si celebra San Valentino con un doppio appuntamento che mette al centro l’amore, ma da prospettive molto diverse. Sabato 14 e martedì 17 febbraio il palcoscenico proporrà due spettacoli distinti per linguaggio e stile, uniti però da uno sguardo originale e intenso sul sentimento più raccontato di sempre.

Da una parte il glamour rock e la danza travolgente di Ring of Love, dall’altra l’ironia tagliente e la riflessione critica di Sì l’ammore no. Due modi opposti e complementari di raccontare relazioni, desideri e contraddizioni.

“Ring of Love”, il glam dell’amore in otto round

Sabato 14 febbraio alle 20.45 va in scena Ring of Love – A glamour rock dance show, con coreografia di Raphael Bianco e produzione della Fondazione Egri per la Danza.

Ad aprire lo spettacolo le parole di David Bowie: «L’amore non ha riguardi nelle sue scelte… l’amore piomba su quelli che sono indifesi». Il palco si trasforma in un ring simbolico dove incontri e scontri emotivi diventano danza, musica e canto dal vivo.

La Compagnia EgriBiancoDanza attraversa otto round che raccontano un amore romantico, tormentato, impetuoso, tenero e selvaggio. La colonna sonora spazia da Bowie ai Radiohead, da John Lennon ai Depeche Mode, passando per Talking Heads, Amy Winehouse e The Stooges. Trucco scintillante, costumi glamour e luci sgargianti accompagnano coreografie sensuali e ipnotiche, mentre la musica dal vivo diventa parte integrante dell’azione scenica.

Un San Valentino pensato come esperienza totale, tra movimento, voce e ritmo, per lasciarsi travolgere dall’energia del sentimento.

“Sì l’ammore no”, l’amore smontato da Frosini e Timpano

Martedì 17 febbraio, sempre alle 20.45, il teatro cambia registro con Sì l’ammore no di Elvira Frosini e Daniele Timpano, produzione Gli Scarti e Kataklisma Teatro.

Lo spettacolo, ormai un classico del teatro contemporaneo italiano, affronta l’amore in chiave ironica e dissacrante. In scena Frosini e Timpano smontano stereotipi, cliché e retoriche del romanticismo, mettendo in luce dinamiche di potere, ruoli di genere e contraddizioni culturali.

Tra ironia e poesia, lo spettacolo invita il pubblico a interrogarsi su cosa sia davvero l’amore: sentimento autentico, costruzione culturale, dispositivo di potere o oggetto di parodia.

Biglietti online sul sito del Teatro Giuditta Pasta