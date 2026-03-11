Coralli delle Mauritius in valigia: multata coppia di turisti
Controlli doganali a Malpensa: sequestrati otto esemplari di specie protetta "Scleractinia" appena estirpati dalla barriera corallina
Una colonia di coralli, occultata tra i bagagli e portata in Italia come souvenir di una vacanza esotica. È quanto hanno scoperto i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e i militari della Guardia di Finanza di Malpensa durante le quotidiane attività di contrasto ai traffici illeciti presso lo scalo.
Il sequestro e la specie protetta
L’operazione è scattata a seguito di mirate analisi di rischio che hanno portato a fermare una coppia di turisti italiani di rientro dalle Mauritius. All’interno delle loro valigie erano stati nascosti otto esemplari di corallo appartenenti all’ordine della “Scleractinia”, una specie protetta dalla Convenzione internazionale di Washington (CITES) che tutela la flora e la fauna selvatiche minacciate di estinzione.
I viaggiatori sono risultati completamente sprovvisti dei necessari certificati di origine o delle licenze previste per l’importazione di tali esemplari.
Danni all’ecosistema e sanzioni
Dagli accertamenti merceologici effettuati dai Finanzieri è emerso un dettaglio preoccupante: alcuni esemplari presentavano ancora l’odore e la colorazione tipici di una recentissima estirpazione dalla barriera corallina. Si tratta di una pratica che danneggia direttamente l’ecosistema marino, accelerandone l’impoverimento.
Per la coppia di passeggeri, la violazione delle normative internazionali ha comportato: il sequestro amministrativo di tutti gli otto esemplari rinvenuti e una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 5.000 euro.
