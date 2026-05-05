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Europa, quale futuro? A Materia il confronto

Martedì 12 maggio alle 21 un incontro pubblico con Massimo Gaudina e Vincenzo Salvatore sulle sfide e le prospettive dell’Unione europea

generica

Un confronto sul futuro dell’Unione europea, tra radici storiche e scenari possibili, è in programma martedì 12 maggio alle ore 21 a Materia di Castronno. L’incontro, dal titolo “Europa, quale futuro?”, mette al centro una domanda sempre più attuale: quale direzione potrà prendere il processo di integrazione europea nei prossimi anni.

Dalla dichiarazione Schuman al manifesto di Ventotene, il progetto europeo si è sviluppato lungo un percorso che oggi appare sottoposto a nuove tensioni e trasformazioni. Crisi geopolitiche, equilibri economici in evoluzione e spinte divergenti tra gli Stati membri pongono l’Unione di fronte a una scelta non più rinviabile: rafforzare il proprio modello di integrazione oppure affrontare il rischio di un progressivo indebolimento.

Su questi temi si confronteranno Massimo Gaudina, funzionario dell’Unione europea, e Vincenzo Salvatore, professore all’Università dell’Insubria. Il dialogo offrirà l’occasione per approfondire non solo le criticità attuali, ma anche le possibili strade per un rilancio del progetto europeo, a partire da nuove forme di cooperazione e integrazione.

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Pubblicato il 05 Maggio 2026
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