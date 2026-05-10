Ribaltamento in autostrada nel tratto tra Solbiate e Castronno: due persone ferite
L'incidente è avvenuto poco dopo le 7.00 di domenica 10 maggio. I feriti, un uomo di 37 anni e una donna di 30, trasportati in ambulanza in codice verde
Un incidente si è verificato questa mattina, domenica 10 maggio, in Autolaghi. Nel tratto compreso tra Solbiate Arno e Castronno, direzione Varese, un mezzo si è ribaltato poco dopo le 7.00.
Sul posto sono intervenuti i mezzi del soccorso sanitario, due ambulanze e l’automedica per soccorrere due persone, un uomo di 37 anni e una donna di 30. Le loro condizioni non sono state giudicate gravi e sono state trasportare in ospedale in codice verde.
Ci sono state ripercussioni sul traffico che, a quell’ora, non era comunque intenso.
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