Ribaltamento in autostrada nel tratto tra Solbiate e Castronno: due persone ferite

Un incidente si è verificato questa mattina, domenica 10 maggio, in Autolaghi. Nel tratto compreso tra Solbiate Arno e Castronno, direzione Varese, un mezzo si è ribaltato poco dopo le 7.00.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del soccorso sanitario, due ambulanze e l’automedica per soccorrere due persone, un uomo di 37 anni e una donna di 30. Le loro condizioni non sono state giudicate gravi e sono state trasportare in ospedale in codice verde.

Ci sono state ripercussioni sul traffico che, a quell’ora, non era comunque intenso.