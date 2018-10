Alfredo Salvi presenta “Alambicchi di lago”

Appuntamento venerdì 26 ottobre, alle ore 20,45 nella Sala Serra del Comune di Ispra, (via Milite Ignoto 31) per la presentazione di “Alambicchi di lago”, l’ultimo libro dello psicologo, scrittore e poeta luinese Alfredo Salvi (nella foto in alto con il fratello Francesco).

La serata è a ingresso libero.

La presentazione del libro sarà introdotta e moderata da Davide Pagani, Presidente Onorario dell’Associazione culturale “Amici di Mario Berrino, organizzatrice dell’evento con l’accompagnamento musicale di Matteo Pietra del Comitato Artistico dell’Associazione culturale isprese.