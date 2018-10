Evade per andare in pizzeria

L’hanno colto in flagranza di reato mentre stava per sedersi in pizzeria: l’uomo, di origini albanesi, è stato sorpreso dai carabinieri fuori da un locale gestito da un connazionale

È successo nel corso della nottata, a Busto Arsizio quando i militari dipendenti nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato a piede libero per il reato di evasione un uomo residente in città e pregiudicato che, sottoposto regime arresti domiciliari, risultava essersi allontanato da proprio domicilio senza preventiva autorizzazione.

Ora dovrà rispondere di fronte al giudice del suo gesto.