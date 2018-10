Una giornata di studi per i 15 anni del Parco della Valle del Lanza

Il programma di iniziative organizzate per celebrare i 15 anni dalla costituzione del Plis Valle del Lanza si chiude sabato 27 ottobre con un importante giornata di studi volta ad indagare il tema del “Confine” in una prospettiva più ampia ed inclusiva, che andrà a considerare non solo il territorio su cui insiste il Parco Valle del Lanza ma anche i territori limitrofi delle Prealpi lombarde e del Canton Ticino.

L’evento si svolgerà a partire dalle 9.30 alla Cascina Diodona (sala della Limonaia), in via Hermada 20, a Malnate.

Dopo un anno ricco di appuntamenti – numerose escursioni svolte all’interno del parco con esperti di diversi settori, la mostra fotografica dedicata ai più suggestivi scorci del parco ospitata in ognuno dei cinque comuni del Plis e uno spettacolo teatrale sul tema del confine confine – la giornata conclusiva del 27 ottobre si pone come obiettivo quello di conferire un taglio più elevato e sistematico alle tante questioni che si intrecciano sul territorio del Parco.

La giornata verrà articolata in due differenti momenti.

Nel corso della mattinata si terrà un convegno di studi, con esperti e docenti universitari, mentre nel pomeriggio ci sarà un momento di presentazione dei parchi delle Prealpi lombarde e del Canton Ticino, dove il Parco Valle del Lanza presenterà al pubblico le peculiarità del suo territorio, chiamando ad intervenire gli altri parchi, italiani e svizzeri, ad esso limitrofi.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a info@archeologistics.it, tel. 328.8377206.

Qui la locandina con il programma dettagliato della giornata