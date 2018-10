Martha Argerich al Lac: da domani via alle prevendite

Al via da domani, martedì 16 ottobre, la prevendita dei biglietti per l’attesissimo Concerto di San Silvestro, che vedrà protagonisti d’eccezione la pianista Martha Argerich e il direttore d’orchestra Charles Dutoit con l’Osi, l’Orchestra della Svizzera italiana.

Il concerto è in programma lunedì 31 dicembre alle 18.30, alla Sala Teatro del Lac – Lugano Arte Cultura. Le prevendite sul sito www.luganolac.ch e presso la biglietteria del Lac.

«L’occasione del concerto è un modo per manifestare l’affetto e l’alta stima di Lugano e di tutti gli appassionati per Martha Argerich e per il celebre direttore d’orchestra vodese – spiegano gli organizzatori – I due grandi artisti per l’occasione eseguiranno un loro cavallo di battaglia: il Primo concerto per pianoforte di Franz Liszt, dopo la fiabesca suite del balletto di Maurice Ravel, Ma Mère l’Oye. Nella parte conclusiva del concerto, a seguire la brillante ouverture romantica per le Lustige Weiber von Windsor di Otto Nicolai, sono previsti tre gioielli di Johann Strauss figlio (il valzer Frühlingsstimmen, la polka Tritsch-Trasch e la polca veloce Unter Donner und Blitz). A conclusione del concerto, seguirà un brindisi augurale per il nuovo anno offerto dal Lac alla presenza degli artisti e dell’Orchestra della Svizzera italiana».

Informazioni e biglietteria: www.osi.swiss / www.luganolac.ch