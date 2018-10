Mostra d’arte a Palazzo Fagnani

Nell’ambito della 26esima edizione di Autunno in Piazza, Il Circolo presenta una mostra d’arte nel Palazzo Fagnani, Via Duca degli Abruzzi 26 nei weekend 13 – 14 ottobre e 20 – 21 ottobre dalle 9.00 alle 20.00.

La mostra verrà inaugurata il giorno 13 ottobre alle 17,00 alla presenza delle autorità cittadine e l‘avvocato Dario Ferrè (Appassionato e critico d’arte e fotografia) presenterà gli artisti e le loro opere. Seguirà un rinfresco per tutti i visitatori.

Gli espositori, tutti gerenzanesi, sono cinque, un fotografo: Beppe Borghi, uno scultore: Francesco Fazio e tre pittori: Erika Borghi, Marilena Checchi e Pier Angelo Gianni.

La mostra ha l’ambizione di lanciare una iniziativa che verrà ripetuta periodicamente con altri artisti non solo gerenzanesi per permettere di far rivivere il palazzo storico dei marchesi Fagnani e Clerici ridandogli la dignità che si merita, nonostante gli stravolgimenti strutturali degli ultimi 70 anni. “