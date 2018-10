Muore cadendo dal balcone di casa

Distrazione o fatalità: non c’è altro nella tremenda fine di un uomo di 58 anni in un tranquillo pomeriggio di caldo sulle alture fra Luinese e Valcuvia.

Il fatto è avvenuto nel terrazzo al primo piano di una casa in via Zamaroni, lungo la strada che si prende dalla provinciale 11 e che porta in paese.

Una zona residenziale con case d’epoca e acciottolato.

Sta di fatto che l’uomo, che si trovava nella propria abitazione, era appoggiato ad una panchina, sembra in plastica, quando questa ha ceduto facendogli perdere l’equilibrio.

Il povero cinquantottenne è così caduto da un’altezza di tre metri ed è morto sul colpo. Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma all’arrivo del 118 on c’era più nulla da fare: morto sul colpo.

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri della stazione di Cuvio, anche se appare certa l’assenza di responsabilità di terzi: il fatto sarebbe da ascriversi nelle tragiche fatalità della vita.

È il secondo caso, nel giro di pochissimi giorni che una persona muore precipitando per una fatalità dalla propria abitazione: si ricorderà la tragedia di via Sorrisole a Masnago, Varese quando trovò la morte Giulio Daverio di 78 precipitato dal quinto piano mentre puliva le tapparelle. Era il 29 settembre scorso.