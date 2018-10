Settanta cavalieri nel campionato italiano di Mountain Trail

Si è concluso il 14 di ottobre il Campionato Lombardo ASI di Mountain Trail di equitazione.

Il Mountain Trail è la nuova disciplina di equitazione che coniuga la regolarità e l’attitudine del binomio nel superare ostacoli in natura. Sbarcata dagli USA in Italia da circa 4 anni, vede la Provincia di Varese

tra i punti di riferimento Nazionali per la qualità dei campi e degli atleti.

ASI (Associazioni Sportive Italiane Ente di Promozione Sportiva Coni) , Versatility Ranch, Consorzio CavalliVarese ed i centri che hanno reso possibile l’iniziativa, hanno visto più di 70 atleti che in 4 tappe si sono sfidati sui due campi esistenti in provincia di Varese, C.na Menegon ad Angera e Badi Farm a Sumirago, aziende che hanno investito nel creare dei campi di rilevanza nazionale con magnifici ostacoli immersi nel verde; il pubblico seduto su tronchi o massi segue numeroso le prove piene di ostacoli che al contrario dei percorsi di Cross Country o di Completo vengono superati nella quasi totalità al passo e dove un giudice qualificato giudica l’attitudine del binomio.

«Una vera passione – dicono gli atleti – ti prende quando da un grigio maneggio esci in piena tranquillità, e il tuo cavallo supera ostacoli mastodontici immersi nel verde, con gentilezza e in modo rilassato, creando

con noi cavalieri un feeling che di norma non abbiamo… siamo in due che superano l’ostacolo e quindi da un mezzo sportivo diventiamo un unico essere»

«Il tutto è nato come una sfida, la provincia di Varese per orografia (collinare e montuosa) offre molte possibilità per lo sviluppo di campi per il Mountain Trail con peculiarità uniche, dislivelli, rampe, salite con ponti, acqua, piante e fiori rendono i nostri campi un’attrattiva per tanti» spiega Ferruccio Badi che ha proposto e poi promosso il campionato 2018. «Il Mountain Trail si coniuga con qualsiasi tipo di equitazione, anche se nasce dalla Monta Western che noi pratichiamo, anzi sempre più cavalieri che

vogliono addestrare i loro cavalli a superare ostacoli e costruire con loro un rapporto di fiducia reciproca si presentano a questa nuova disciplina, che vede Varese in prima posizione a livello nazionale. Come sempre il caos associazionistico, che vede federazioni ed enti di promozione sportiva voler fagocitare attività sportive, invece che essere di stimolo e promozione diventa freno e pesante fardello. Non così per ASI e gli Enti che ci hanno aiutato nel promuovere il nostro campionato, proposto nel 2018 come sperimentale e che darà vita nel 2019 ad un campionato nazionale, dove sempre la provincia di Varese sarà protagonista».

CATEGORIE IN HAND

novice horses

1° Michela Badi e BF GATOR DREAMER

2° Beatricie Gozzi e PIUMA

beginner

1° Sara Mantoan e OAKLIN

2° Andrea Marini e BF GATOR CHERRY RED

youth and non pro.

1° Martina Chinelli e ANGEL

2° Alessandra Badi e MR CODY NEON

open

1° Martina Chinelli e ANGEL

CATEGORIE Montate

beginner

1° Sara Lamperti e WEST

2° Clara Zampese e ZAFIRA

youth and non pro.

Jessica Menegon e ZAFIRA

2° Martina Chinelli e ANGEL

open

1° Martina Chinelli e ANGEL

2° Jessica Menegon e WEST