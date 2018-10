Supercastagnata in arrivo a Cavaria con Premezzo

Super Castagnata in arrivo!!

Come ogni anno in autunno, Cavaria si prepara ad accogliere la Super Castagnata organizzata dal gruppo storico dei genitori e dai genitori della Scuola dell’Infanzia “Luigi Filiberti”. Il ricavato ha lo scopo di contribuire a manutenere e migliorare la struttura del nostro amato Asilo che, da quando è nato, cresce con attenzione e tanto amore i bambini della zona.

«Lo scorso anno – spiega Angela Gianesin, presidente dei rappresentanti dei genitori – abbiamo utilizzato il ricavato per sostituire il vecchio magazzino in lamiera, oramai pericolante, con una bellissima casetta in legno: a tal proposito approfitto per ringraziare pubblicamente il negozio Bricoman di Segrate che ci ha aiutato riservandoci un trattamento speciale e dato che siamo in tema di ringraziamenti, non è possibile dimenticare l’azienda Casa Vogue di Gallarate che durante l’estate ha dipinto a titolo gratuito una cospicua area dell’edificio».

«Nonostante i tanti aiuti continuiamo a lavorare perché la fondazione ha bisogno di essere sostenuta, così durante l’estate noi genitori non ci siamo fatti sfuggire la possibilità di aderiere al “Bilancio Partecipativo” proposto dal Comune di Cavaria con Premezzo. Abbiamo presentato e creduto fortemente nel nostro progetto un giardino sicuro e colorato ed i nostri sforzi hanno portato i loro frutti: il nostro progetto è risultato il più votato tra gli aventi i requisiti accedendo così al finanziamento messo a disposizione dal Comume. A questo proposito è d’obbligo un ringraziamento al Sig.Sindaco Alberto Tovaglieri, alla Giunta Comunale ed in particolare alla consigliera Veronica Farinella per la grande sensibilità dimostrata fattivamente nei confronti dell’associazionismo che, nelle sue diverse realtà, è uno dei fiori all’occhiello del territorio. Il finanziamento, come esplicita il titolo del progetto, verrà impiegato per la sistemazione di una parte importante del giardino posta all’ombra di bellissimi alberi che purtroppo risulta polverosa con il secco e si trasforma in pantano con le prime piogge e che ora verrà rivestito con gomma antitrauma colorata: un vero parco giochi che finalmente i bimbi potranno utilizzare a pieno! Dobbiamo infine ringraziare tutti i genitori, i nonni, gli amici e i simpatizzanti che hanno creduto nella nostra proposta votandoci».

Per quanto riguarda la castagnetta, le date in programma saranno tre: domenica 28 ottobre sulla strada provinciale, il Primo Novembre nel piazzale antistante il cimitero e in occasione della Festa di San Martino ospitati dalla Pro Loco di Cavaria l’11 novembre in piazza mercato.

«In tutte e tre le occasioni sarà possibile acquistare anche le succulente torte preparate dalle bravissime mamme. In questi giorni il gruppo storico e i genitori hanno acceso la macchina della Super Castagnata, i pentoloni sono pronti ed i bracieri belli caldi, mancano solo i 10 quintali di buonissime castagne che prima passeranno tra le grinfie dei tagliatori e speriamo che anche quest’anno la vostra generosità ci dia modo di realizzare un nuovo progetto così che la Scuola dell’Infanzia rimanga al passo coi tempi garantendo un servizio eccellente come sempre».