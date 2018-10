Zucca, birra e castagne

Fine settimana all’insegna del bel tempo e delle temperature ancora elevate. Cosa fare? Ecco le tante iniziative in programma in tutta la provincia.

Le previsioni annunciano ancora cielo sereno anche per la prossima settimana a eccezione della giornata di lunedì quando si prevedono precipitazioni seppur di debole entità. Le temperature non dovrebbero scendere eccessivamente: a parte la giornata di lunedì, quando la colonnina di mercurio dovrebbe raggiungere solo i 14 gradi con le minime a 12 gradi, già da martedì si prevedono rialzi fino ai 21 gradi di mercoledì. Il brusco cambiamento, con l'arrivo dell'autunno pieno dovrebbe essere quindi rimandato di una settimana

Schiranna – Tra venerdì 19 e domenica 21 ottobre, torna in città il Varese Beer Festival, manifestazione dedicata alle birre artigianali nella sua edizione autunnale. Il tutto all'area feste di via Vigevano – nei pressi delle rotatorie della Sp1 alla Schiranna. Attiva la cucina venerdì sera, sabato sera e domenica pranzo e cena

Agra – Festa della Zucca e bancarelle nel paesino sopra Luino, domenica. In occasione della Festa il CAI Luino propone una escursione tra i boschi della Valdumentina percorrendo l'itinerario n.156 lungo il torrente Colmegnino fino a Due Cossani e dopo una breve salita si arriva in Agra.

Gavirate – Continua la festa della Zucca che domenica 21 porta i sapori d'autunno sul lungolago. Stand gastronomico attivo, attività per grandi e piccini, mostra fotografica e tanto altro

Cocquio Trevisago – Continua l'Ottobre Caldanese che per tutto il fine settimana vi aspetta nella bella caldana. Stand gastronomico attivo e, in particolare, si potranno vedere la auto da rally. Non mancheranno le caldarroste

Besozzo – Una castagnata al parco delle feste di Besozzo. Domenica 21 ottobre per tutta la giornata caldarroste e dalle ore 12 pranzo. Questo il menù: pizzoccheri, polenta taragna, panino con la salamella, patatine fritte e frittelle dolci (anche da asporto).

Arcisate – Appuntamento al Parco Lagozza domenica per una giornata organizzata dai genitori della scuola. Si parte delle 12 con l’apertura dello stand gastronomico e si continua per tutto il giorno con giochi e gonfiabili per i più piccoli. Non mancheranno le castagne.

Somma Lombardo – In Piazza Visconti a Somma si torna a respirare profumo di castagne. Nei giorni 20-21-27-28-31 ottobre e 1 novembre, come ormai da 37 anni lo SCI CLUB A.S.S.I. organizza la "Castagnata in piazza" con contorno di salamini alla piastra e con il famoso vin brulè "del Peppo".

Somma Lombardo – Giornata di apertura straordinaria del Castello di Somma Lombardo, domenica 21 ottobre, dalle ore 10.00 alle 18.00. La visita viene proposta a cura delle classi quarte del Liceo Scientifico dell'IIS Dalla Chiesa di Sesto Calende.

Albizzate – Venticinque anni di Stracascine: la gara podistica che attraversa la campagna albizzatese compie un quarto di secolo. Con l'edizione 2018, che si svolgerà domenica 21 ottobre, si torna a correre tra i sentieri che circondano il paese attraversando le cascine storiche, i boschi e le aree rurali.

Arcisate – Domenica 21 ottobre si terrà la IV Camminata del cuore. Il ritrovo è previsto alle ore 9.00 al Parco Lagozza di Arcisate mentre la partenza avverrà alle 10.

Cavaria con Premezzo – Proseguono le iniziative autunnali della Pro Loco di Cavaria con Premezzo e domenica 21 ottobre sarà la volta della prima edizione Calcioballilla umano. Presenti anche stand gastronomici e iniziative per i più piccoli

E'un finesettimana denso di spettacoli, laboratori e iniziative adatte ai bambini e alle loro famiglie, per assaporare tutti i colori dell'autunno.

Varese – Domenica “Quartieri in Scena”: dalle ore 16.30 Liceo Musicale di Varese di Via Garibaldi con lo spettacolo teatrale “Il Gatto con gli stivali” a cura della Compagnia Progetto Zattera. Ore 19.30 spettacolo teatrale “Seta” a cura della Compagnia Teatro Sociale Delia Cajelli. Evento organizzato da Associazione Culturale Progetto Zattera.

Varese – Sabato al teatro di Varese “Grease Land …un mondo che brilla”. Ore 21.00

Teatro Openjobmetis (Piazza della Repubblica) “Sentire la vita” presenta uno spettacolo con i ragazzi della Cooperativa il Granello di Cislago. Lo spettacolo offrirà l’opportunità di assistere ad una rappresentazione interpretata da persone con disabilità che sapranno dimostrare come le limitazioni imposte dalla diversità non impediscano di dar vita ad un progetto culturale di valore, fruibile al pari di analoghe attività eseguite da persone prive di disabilità. Ingresso libero.

Varese – Sabato sera 11a Rassegna di canti popolari Città di Varese (ore 21.00 al Salone Estense di Via Sacco, 5) con il Coro 7 Laghi di Varese. Ospite della serata sarà il coro Cima Tosa delle Valli Giudicarie diretto da Piergiorgio Bartoli, formazione trentina che ha raccolto successi non solo in Italia, ma anche in Germania, Inghilterra, Repubblica Ceca, Brasile e in Terra Santa. Ingresso libero.

Varese – Domenica concerto del Corpo Musicale Edelweiss di Velate, ore 21.00

Salone Estense del Palazzo Comunale (Via Sacco, 5), direttore Alessandro Ancellotti.

Varese – Organizzata dalla Camera di Commercio, torna la "Casa in piazza", arrivata alla sua ottava edizione. Un appuntamento in programma sabato e domenica, dalle 10 alle 19. Nell'edizione 2018 ci sono venti agenzie a disposizione per mostrare, consigliare e aiutare chi sta cercando un'abitazione. Un'edizione ricca che vedrà anche innovazione e design

Varese – E' il fine settimana di "Io leggo perché" e le biblioteche delle scuole s'arricchiscono. L'iniziativa porterà nuovi volumi alle biblioteche scolastiche grazie alle donazioni di cittadini ed editori

Varese – Anche Varese partecipa a “Io leggo perché”, l’iniziativa promossa dall’Associazione italiana editori (Aie) con l’obiettivo di creare, sostenere e sviluppate le biblioteche scolastiche.

Varese – Domenica appuntamento con le “Uscite Narranti – Le ville storiche del “ferro di cavallo”” e via Bicocca (ore 15.00 – Parcheggio fronte palazzi Via Manin ang.lo via Oriani (VA)). Ai piedi di Sant’Ambrogio ricca ed elegante non teme confronti per stile e importanza. Durata 3h circa. Info: www.officinambiente.org.

Ispra – Sabato 20 ottobre in Sala Serra alle ore 21, verrà raccontata in parole e musica la storia della resistenza del Martire per Amore – Teresio Olivelli.

Angera – . Prenderà il via venerdì 19 ottobre, con Moni Ovadia, la rassegna "Di Libro in Libro: i venerdì d'autore". Alle 18 in biblioteca

Porto Ceresio – Sabato 20 ottobre alle 17 in Sala Luraschi, il terzo appuntamento della rassegna "Ottobre in giallo". Angela Borghi presenta "I misteri del convento di Casbeno"

Ferno – L'Assessorato alla Cultura del Comune di Ferno propone "ItinerArte", una passeggiata tra i luoghi più belli e significativi del territorio fernese in compagnia di artisti locali. L'iniziativa è in programma per sabato 20 ottobre 2018 e sarà un'occasione per conoscere più da vicino le chiese del paese, la Sala Consiliare, il Palazzo Comunale, la Cooperativa San Martino ed il Laghetto di Ferno.

Gallarate – Torna a distanza di cinque mesi lo Sbaracco. Sabato 20 ottobre i commercianti del centro storico proporranno il "fuori tutto". Dalle 9 alle 21 (ma chi vorrà potrà prolungare l'orario) i negozi aderenti sconteranno i loro prodotti. Possono partecipare tutte le categorie merceologiche. Previsti anche una serie di spettacoli itineranti di intrattenimento, dalle 15 alle 18

Gallarate – Sabato 20 ottobre, la sezione locale del Club Alpino Italiano, propone una interessante serata che si muove sui sentieri delle Alpi e su quelli della memoria, grazie al libro "In queste montagne altissime della Patria", di Andrea Zaffonato

Busto Arsizio – Sono i 3.000 uccelli che parteciperanno al Malpensa International Ornithological Show, una competizione internazionale che animerà MalpensaFiere fino a domenica e che permetterà a tutti gli appassionati di vedere da vicino volatili provenienti da tutto il mondo.

In contemporanea si svolgerà una "Esposizione felina internazionale". Dal 17 al 19 l'ingresso è riservato agli operatori, mentre sabato 20 e domenica 21 ottobre, la mostra sarà aperta a tutti i visitatori, con un biglietto di ingresso di 6 euro (bambini fino a 12 anni gratis).

Busto Arsizio – Una giornata per provare tanti sport diversi e aiutare gli animali del canile di Busto è quella organizzata per sabato 20 ottobre dallo Sporting Club La Terrazza di Busto Arsizio

Tradate – Sabato 20 ottobre il gruppo Astronomico Tradatese organizza "Moonwatch Party 2018", una speciale osservazione della Luna aperta a tutti che si svolgerà in contemporanea in tutte le nazioni

Tradate – "Impariamo a conoscere….gli animali del bosco" con letture e laboratorio, è l'iniziativa promossa per sabato 20 ottobre alle ore 15 nella sede dell'associazione Genitori e figli di Tradate, in via S. Stefano 65.

Varese – Alle Cantine Coopuf di Varese si apre la stagione con i Pay. Lo storico gruppo punk rock torna nella sua città per una serata di canzoni: sul palco i mitici Mr Grankio e Mr Pinguino. Ingresso con consumazione obbligatoria.

Albizzate – Quando elettronica e musica balcanica si uniscono, quel che ne esce è un progetto come quello dei Morigi. Appuntamento al The Family, ingresso libero.

Busto Arsizio – Al Cinema Teatro Manzoni, il 20 ottobre, il concerto con Fabio Concato & Paolo Di Sabatino Trio. Uno dei cantautori italiani che ha segnato la scena compositiva degli ultimi decenni riproporrà il suo repertorio in chiave jazzistica. Il concerto è parte Eventi in Jazz ed è a ingresso gratuito

Busto Arsizio – Appuntamento al Circolo Gagarin per venerdì 19 ottobre, alle 22 con il live Mood + Volta. I Mood arrivano da Modena e sono un duo chitarra-batteria di giovanissimi poco più che ventenni. Aprono i Volta. Domenica la presentazione di Elogio alle Tag, libro di Andrea Cegna edito per Agenzia X.

Cardano al Campo – Il circolo Quarto Stato festeggia il settimo anno di attività: la festa animerà il fine settimana del 19-20 ottobre, con una doppia serata. Al venerdì la serata di festa propone "Anche da qui è passato il Sessantotto": parole e musica con Radio Popolare, Naima (Black Beat Movement) e Teo (Rootical Foundation). Presenti anche Gianpiero Kesten e Massimo Ceriani. Sabato 20 ottobre invece è la serata del "Compleanno in musica", Waltz And The Cosmic Gees propongono "uno spaziale concerto con classici italiani e internazionali targati 1968"