Le luci dell’albero di Natale in piazza Monte Grappa sono già pronte

C’erano tutti alla posa delle ultime luci di Natale sull’albero di piazza Monte Grappa: dall’assessore al commercio del Comune di Varese Ivana Perusin all’organizzatore del natale varesino Luca Tonidandel, dal direttore commerciale di BCC, Massimo Tufano, al direttore di Confesercenti Rosita de Fino, che supporta l’organizzazione.

Galleria fotografica si monta l'albero di Natale 4 di 6

E, last but not least, i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto loro a posare materialmente, con il loro mezzi, le ultime lampadine proprio sulla punta dell’albero.

«Il montaggio viene fatto secondo disponibilità delle aziende specializzate, che ovviamente sono molto impegnate in questo periodo» spiega Ivana Perusin, assessore al commercio del comune di Varese. Ma «Verranno accese ufficialmente solo il 24 novembre – spiega l’organizzatore del Natale Varesino, l’imprenditore Luca Tonidandel – L’appuntamento è per le 17, e ci saranno anche cori di Natale».

Quello che sta avvenendo in questi giorni è solo quindi una operazione preparatoria: il montaggio delle luci in più punti della città, in attesa della loro accensione. E’ successo diversi giorni fa in 4 piazze del centro, sta per succedere anche sulla facciata della sede della Camera di Commercio e sulla torre Civica: tutti questi luoghi sono interessati dal progetto che ha vinto la selezione avvenuta mesi fa, e che vede capofila proprio Tonidandel e la sua “Stube del Trentino”.

E sta avvenendo anche in piazza della Repubblica, con l’albero di Natale eretto alle Corti: anch’esso, già pronto e a volte acceso per testarne l’illuminazione, sarà inaugurato il 24 novembre.