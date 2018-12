Nuovi uffici per il settore parcheggi di Agesp

Il Natale porta un regalo per gli utenti dei parcheggi di Busto Arsizio. Agesp Attività Strumentali rende infatti noto che da lunedì 17 dicembre sono attivi i nuovi uffici del Settore Parcheggi.

Galleria fotografica Il nuovo settore parcheggi di Agesp 4 di 4

Dopo la riqualificazione dei Parcheggi Monti e Ferrucci a cavallo tra il 2017 e il 2018, e dopo il restyling del Parcheggio Einaudi quest’estate, nell’anno in cui si festeggia il 70° anniversario di fondazione di Agesp la società è lieta di aver potuto dotare il servizio in questione anche di una nuova location dedicata all’utenza, che permette un più stretto rapporto servizio-cliente in un’ottica di maggior attenzione e di crescente qualità delle prestazioni.

Sia gli uffici amministrativi, precedentemente ubicati presso i Molini Marzoli, che l’InfoPoint dell’Autosilo Facchinetti, luogo di riferimento per gli utenti ai fini dell’acquisto e del rinnovo degli abbonamenti sono infatti stati trasferiti ed accorpati in un unico nuovo sito in Via Mazzini n. 24/B.

I clienti dei parcheggi cittadini avranno quindi da ora a disposizione una nuova confortevole sede fronte strada, potendo usufruire di un unico punto per l’espletamento di tutte le pratiche relative agli abbonamenti ed alle richieste correlate a questo settore, con un evidente beneficio a livello di snellimento delle procedure e di compressione dei tempi impiegati.

Nel nuovo punto aperto al pubblico è stata posizionata la centrale per il controllo in remoto di tutte le automazioni e dei sistemi di video sorveglianza dei parcheggi e parcometri, che prima si trovava presso l’Autosilo, oltre alle postazioni amministrative, conseguentemente sarà possibile garantire anche la presenza in continuo di personale negli orari di apertura degli uffici, che sono affissi all’esterno dell’edificio e che vengono di seguito ricordati: dal lunedì al sabato ore 8.30 – 12.30 / 14.00 – 19.00.

La scelta della zona di insediamento dei nuovi uffici è stata definita in modo da poter coniugare una posizione centrale, che fosse di agevole raggiungimento per l’utenza, con la necessità a livello di conduzione aziendale di rimanere comunque vicini all’Autosilo, che, per le sue caratteristiche strutturali ed organizzative, di fatto costituisce il parcheggio di maggior complessità gestionale.

“In ultimo, confidando di aver reso all’utenza un servizio gradito -spiega Agesp in una nota- si ritiene opportuno scusarsi anticipatamente per eventuali possibili disguidi che dovessero verificarsi, in questi primi giorni, nello svolgimento del servizio, in quanto, avendo trasferito non solo il personale ma l’intero sistema informatico e gestionale del settore, di prevede un breve periodo di rodaggio”. La società ricorda che per ogni richiesta di informazione i recapiti sono rimasti invariati: Settore Parcheggi Tel. 0331 398 932 / 0331 398 954 (in orario d’ufficio) ed e-mail: autosilo.facchinetti@agespas.it