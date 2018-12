Ruba l’auto e fugge, arrestato dalla polizia

Quando l’hanno fermato, calci e pugni sono volati verso gli agenti della polizia che l’avevano tallonato da vicino con l’auto di servizio.

Il motivo stava nel fatto che il cinquantaquattrenne di origini tunisine non si era fermato all’alt. Forse per via del fatto che lauto era stata rubata.

È successo sabato sera quando i militari hanno fermato la Mercedes dopo che aveva forzato il posto di controllo: via ad alta velocità con dietro la volante.

Ad un certo punto ecco il testacoda con l’autista che scende e tenta di allontanarsi a piedi: gli agenti lo fermano, lui si dimena ma scattano le manette.

L’accusa è di resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato.