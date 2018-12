Santo Stefano amaro per la Uyba, la Pomì vince 3 a 1

Santo Stefano amaro per la Unet E-Work Busto Arsizio che al Pala Radi di Casalmaggiore perde 3-1 (25-19, 25-16, 13-25, 26-24) contro le padrone di casa della Pomì. Partita da dimenticare per l’opposto biancorosso Grobelna, che dopo una prestazione da 10 contro Novara, sembra una fantasma nella metà campo biancorossa. Gennari e compagne scendono in campo nei primi due set con un atteggiamento remissivo e subiscono, tanto da trovarsi nel secondo set a inseguire addirittura di undici punti. Nel terzo parziale la UYBA può approfittare di un blackout delle padrone di casa e nel quarto non riescono nella parte finale del set a difendere un vantaggio, seppur minimo e a chiudere il set a proprio vantaggio.

Migliore in campo nella metà campo della polì sono Rahimova (18 punti 2 ace) e Carcaces (18 punti, 2 muri, 1 ace). Molto bene anche l’albizzatese Caterina Bosetti che chiude con 17 punti (2 muri). Nella metà campo biancorossa invece si fa vedere Herbots con 21 punti (1 a muro).

Le ragazze di coach Mencarelli, che solo pochi giorni fa si giocavano il primo posto contro Novara, scivolano ora al quarto posto, precedute da Novara 29) e a pari punti Scandicci e Conegliano (25), non sfruttando una giornata dove sia la Igor Gorgonzola che la Imoco, hanno perso al quinto set rispettivamente contro le matricole Cuneo e Brescia.

Al termine della partita, il libero della Pomì Ilaria Spirito è molto felice di avere vinto, anche se ammette che ha provato emozioni forti nel giocare contro la sua ex squadra: “Per me era una partita diversa dalle altre. Sono felicissima e a noi serviva tantissimo anche per gli abbinamenti in Coppa Italia. Noi puntiamo a entrare nelle rime 4 o 5. Siamo tredici giocatrici nuove e sicuramente è più difficile trovare l’amalgama rispetto alle altre ma penso che abbiamo dimostrato di essere a un buon punto”.

Prossimo appuntamento il 29, alle ore 20:30, quando al Palayamamay arriva la corazzata Conegliano, nell’ultima partita del girone di andata, nonché dell’anno 2018.

LA PARTITA

Mencarelli schienali sestetto composto da Orro in regia, Grobelna opposto, Berti e Bonifacio al centro, Gennari e Herbots in attacco, Leonardi libero. Casalmaggiore parte subito forte e si porta sul 6-2. Le farfalle ci provano ma Gray a servizio male alle biancorosse che devono rincorrere 17-14. Sul 21-17 Mencarelli prova a schierare Meijners come opposto ma le padrone di casa non perdonano. Il muro di Caterina Bosetti su Grobelna chiude il set 25-19.

Nel secondo parziale è ancora Casalmaggiore a spopolare e sul 7-1 Mencarelli prova nuovamente a inserire Meijners, stavolta su Herbots. Sul 10-1 Busto è totalmente assente e la Pomì cammina sul velluto. Sul 14-3 finalmente Mencarelli mette in panchina Grobelna che in camp non ha fatto nulla di positivo e schiera Vittoria Piani. Le farfalle ci provano ma i punti da recuperare restano tanti (19-9). Il muro di Arrighetti su Bonifacio e l’attacco di Rahimova chiudono il set 25-16.

Nel terzo set Mencarelli rimette in campo Grobelna, forse per non sovraccaricare troppo la schiena di Piani. Casalmaggiore fatica molto e le biancorosse ne approfittano (3-7 e time out per coach Gaspari). Al rientro in campo le bustocche continuano la loro marcia e volano sull’8-13. Herbots mette a terra il 12-21 e l’ace di Orro spalanca la via verso la vittoria del set, contro una Casalmaggiore ormai proiettata al quarto set. Il murone di Gennari chiude 13-25.

Il quarto parziale inizia in equilibrio con le due formazioni che si rincorrono (3-3). Sul 3-4 Bosetti resta a terra dopo una gomitata ricevuta sulla testa da Carcaces ma fortunatamente non è nulla di grave e l’albizzatese ricomincia subito a giocare. Le padrone di casa provano a scappare e si portano a +2 (9-7). Il set prosegue in sostanziale equilibrio (16-17). Avanti 20-22, le farfalle subiscono e la Pomì rimette parità (23-23). Ai vantaggi il muro di Carcaces e l’attacco out di Gennari, segnano il 26-24.

IL TABELLINO

Pomì Casalmaggiore – Unet E-Work Busto Arsizio 3-1 (25-19, 25-16, 13-25, 26-24)

Pomì Casalmaggiroe: Bosetti 17, Arrighetti 8, Rahimova 18, Carcaces 18, Kakolewska 9, Pincerato 2, Spirito (L), Cuttino 1, Gray 1, Lussana, Radenkovic, Marcon. Non entrate: Mio Bertolo.

Unet E-Work Busto Arsizio: Gennari 9, Berti 1, Orro 4, Herbots 21, Bonifacio 12, Grobelna 13, Leonardi (L), Botezat 6, Piani 4, Meijners, Cumino. Non entrate: Bulovic, Peruzzo.

Arbitri: Braico, Boris.

Note. Casalmaggiore: ace 8, errori 8, muri 7. Busto Arsizio: ace 3, errori 12, muri 6. Durata set: 26′, 23′, 20′, 33′. Spettatori: 3421