Scuola dell’infanzia paritaria Enrico Candiani

Via Giuseppe Mazzini n. 48, Gorla Maggiore

Numero di telefono: 0331 604339

Indirizzo email: scuolacandiani@libero.it

Sito web:

Tipologia di scuola: Fism

Orario di apertura: 9-15,30 (7,30-18,00 con pre-post)

Prescuola: sì

Doposcuola: sì

Sezione Primavera (bimbi 2-3 anni): no

Servizio di nido: sì

Sala dedicata alla nanna: sì

Cucina: interna

Giardino: sì

Sezione estiva: sì

Breve descrizione dell’offerta formativa

Garantire la formazione integrale del bambino, considerare il bambino soggetto di diritti, attivare una stretta collaborazione con le famiglie sugli obiettivi ed i metodi intrapresi.

Breve informazioni sulle rette e i costi dei servizi offerti

Materna: retta mensile non residenti € 170,00- Buoni pasto non residenti € 74 (20 ticket al consumo). Retta mensile residenti € 158,50 (possibilità di rette ridotte con convenzione comunale su base ISEE). Buoni pasto € 69 (20 ticket al consumo).

Micronido: € 490,00 (residenti) € 550,00 (non residenti), dalle 8,00 alle 16,00. Buoni Pasto € 80,00 (20 ticket al consumo).

Possibilità di pre-post nido e rette con prezzi ridotti per frequenze part-time dovute ad esigenze familiari da concordare con la direzione.