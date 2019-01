Il mondo dei pannolini lavabili

Come funzionano, dove si trovano, pregi e difetti dell’alternativa ai pannolini usa e getta. Se ne parla sabato 26 gennaio alle 15 a Bubusettete, il negozio dell’usato per bambini di piazza Sant’Evasio a Bizzozero per l’incontro gratuito “Informazioni sul mondo dei pannolini lavabili” dedicato a tutte le mamme, neo mamme e future mamme interessate.

Durante l’incontro saranno trattate diverse tematiche relative al benessere dei bambini, agli aspetti organizzativi e pratici per poter utilizzare al meglio questa risorsa più economica ed ecologica dei tradizionali usa e getta e saranno visionabili vari tipi di pannolini.

La partecipazione è gratuita ma lo spazio, e quindi i posti, sono limitati ed è necessaria la prenotazione allo 0332 812714.