“Crepi l’avarizia”, al Fratello Sole arrivano i burattini

Al Fratello Sole prosegue la XIX rassegna teatrale per bambini Piccoli Passi, che in questa edizione affronta il tema “La scena è femminile”. Il prossimo appuntamento sarà sabato 2 marzo alle ore 16.30 con “Crepi l’avarizia” di Sandra Pagliarani (Compagnia Nasinsù), spettacolo di burattini a guanto in baracca, adatto a tutte le età. Costo del biglietto Euro 5,00.

A cosa servono le chiavi? A chiudere e possedere o ad aprire e offrire? A questi interrogativi tenta di rispondere la messa in scena di questo spettacolo. Ripercorrendo la struttura classica delle commedie, la storia racconta le avventure di Miglio Gepponi, proprietario e custode di chiavi che aprono i suoi infiniti tesori. Gepponi è un padrone avaro e cattivo, che vorrebbe possedere tutto, persino gli affetti. È talmente avaro anche di sentimenti che vorrebbe condannare la figlia Carolina all’infelicità… Ma dovrà fare i conti con

la furbizia e le armi segrete della servetta Teresa che ha tanto a cuore il destino di Carolina. Sandra Pagliarani, con Crepi l’avarizia, porta al Fratello Sole un lavoro riconosciuto e stimato a livello nazionale, che affida alla servetta Teresa l’importante compito di mostrarci che la vera ricchezza non è il possesso. L’artista ha già al proprio attivo diverse produzioni e collaborazioni importanti e da tempo lavora nell’ambito dell’uso “terapeutico” del teatro di figura. Al Fratello Sole prosegue anche il “Progetto Scuola: Cinema – Teatro – Letteratura” con un ampio panorama di proposte diversificate in base all’età, dai 4 ai 13 anni. Si tratta di un’opportunità culturale e formativa interessante per bambini e ragazzi, che attraverso la partecipazione collettiva delle classi possono vivere un’esperienza di grande impatto.