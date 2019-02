La mia aula? La disegno io

La Fondazione Geometri Italiani ha ideato un laboratorio didattico davvero innovativo: propone la progettazione in 3D della propria classe. Nei giorni scorsi gli alunni della scuola media Carducci di Gavirate l’hanno sperimentato. I geometri Alessandro Marco e Matteo hanno fatto prendere ai ragazzi della seconda media le misure delle loro classi, utilizzando il metro laser e quello a nastro. Poi hanno disegnato su foglio la planimetria con matita e righello, quindi sono passati in aula di informatica e utilizzando una web app hanno potuto creare, riuniti in piccole squadre, una versione della loro aula migliorativa dal punto di vista energetico e della sicurezza. Il rendering 3D ha dato loro una diversa percezione del disegno. Alla fine i ragazzi hanno ricevuto un punteggio dalla app che ha permesso di premiare il progetto più performante.

Galleria fotografica Geometri in cattedra a Gavirate 4 di 8

Il progetto ideato dalla Fondazione Geometri mette a disposizione dello studente una scelta di elementi e materiali con i quali comporre l’ambiente ideale (parquet piuttosto che grès per la pavimentazione, finestre termiche, maniglie antipatico). Ogni scelta definisce un grado di sostenibilità dell’idea progettuale grazie a un algoritmo fissato dai tecnici che, insieme ai geometri esperti, si sono occupati del sviluppo del software della web app. Ciò permette una classificazione dei progetti elaborati dagli studenti finalizzati principalmente all’educazione dei ragazzi, alla sostenibilità ambientale, alla sicurezza e all’efficienza energetica e in un secondo piano a generare una gaming a sorpresa.

I ragazzi hanno apprezzato moltissimo e si sono divertiti imparando (con maglietta omaggio finale)