Debutto in piazza del Duomo per Spazzatura Kilometrica 2019

Debutto speciale per l’edizione 2019 di Spazzatura kilometrica.

Per lanciare il nuovo appuntamento con il campionato di raccolta di rifiuti abbandonati l’Associazione On, fondata da Max Laudadio e dalla moglie Loredana, patrocinata dall’Ufficio scolastico della Lombardia, ha organizzato per domani, venerdì 22 marzo, un flash mob in piazza del Duomo a Milano.

All’evento, animato da Max Laudadio, parteciperanno numerosi testimonial il sindaco Beppe Sala, il governatore Attilio Fontana e i vertici delle aziende partner dell’evento, oltre allo staff di Striscia la notizia.

Spazzatura kilometrica, la gara a squadre che il 30 marzo coinvolgerà oltre mille studenti delle scuole superiori di tutta la provincia di Varese, si svolgerà a Cuasso al Monte e a Porto Ceresio, che metteranno a disposizione degli studenti 44 chilometri di strada da “spazzare”: gli studenti scenderanno in campo in squadre formate da intere classi capitanate dai loro docenti, a cui verrà affidato un chilometro di strada.

Il premio per i vincitori è una gita scolastica in Sardegna per un corso di vela.