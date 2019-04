In cento per spingere Leonardo Abruzzo, talento del motociclismo

Ieri sera il Birrificio di Legnano ha ospitato la presentazione della stagione agonistica di Leonardo Abruzzo, giovane pilota dell’Altomilanese. Il piccolo campione è ormai entrato nel cuore di molti e l’affluenza alla serata è stata quella delle grandi occasioni. Più di cento persone fra amici e fan si sono presentati all’appuntamento per spingerlo verso una nuova stagione che possa confermare le sue doti.

Ecco la sua storia

Leonardo, già campione Italiano mlk-asi Minimoto nel 2017, e stato il 5° assoluto a livello europeo nel 2018. A Legnano ha presentato la nuova livrea della sua nuova moto, infatti quest’anno farà il salto di categoria passando su una moto 160cc di cilindrata e prenderà parte al prestigioso campionato italiano Velocità E al campionato nazionale Velocità, due competizioni di altissimo profilo. Quest’anno correrà con i colori del Team Superbike diretto da Romano Gianluca e Cristian Femia e che da diverse stagioni è fra i top team del panorama Italiano.

A testimoniare l’importanza dell’evento per il territorio era presente il presidente della federmoto Lombardia Ivan Bidorini che, insieme al presidente del motoclub Bustese Colombo Romano, il segretario Alfio Crespi, al Team e al piccolo campione hanno svelato la nuova livrea per il 2019.

Così Leonardo Abruzzo ha commentato la presentazione:”I test sono iniziati già da qualche settimana e il feeling con la moto cresce sempre più”.

Il papà Emanuele Abruzzo, suo primo fan, è felice per la presentazione:”È stata una serata ricca di emozioni e di allegria. Abbiamo voluto invitare tutti i nostri sponsor per ringraziarli e renderli partecipi”.

Per seguire le sue imprese c’è una pagina facebook @leonardoabruzzoleo16 e il suo profilo Instagram @leo25_official