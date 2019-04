Fiori, santi e camminatori

Un lungo fine settimana che si inserisce tra le festività del 25 Aprile e del Primo Maggio. Ecco quindi tutti gli eventi in programma per questo weekend.

Meteo – Un fine settimana di bel tempo: sabato sarà già soleggiato anche se con velature e temperature massime in rialzo. Soleggiato anche domenica su Piemonte e Lombardia occidentale, con temperature massime intorno ai 20 gradi. – Meteo

INCONTRI

Velate, Varese – Torna la tradizionale festa nella piccola chiesetta di San Cassiano di Velate. L’appuntamento è per domenica 28 aprile e vedrà una fiaccolata da Velate fino al Sacro Monte: i bambini e i ragazzi dell’oratorio partiranno alle 8 e 30 per arrivare fino alla chiesa al monte sacro, dove si terrà la messa alle 9. – Tutto il programma

Varese – Domenica 28 aprile, prima domenica dopo la Pasqua, verrà festeggiata, come ormai da tanti anni a Varese, la Festa della Divina Misericordia, presso la chiesa S.Antonio di Padova alla Brunella. – Tutto il programma

Varese – Sabato 27 aprile incontro “Il cuore pulsante del volontariato” dalle ore 10.00 alle 13.00 al Teatro “Gianni Santuccio” (Via Sacco, 10)

Incontri aperti al territorio. Tavola rotonda e testimonianze. Moderatori: Luciano Zanin, Consulente Confini On Line e Paola Provenzano, Ufficio Stampa CSV Insubria. www.relazionarte.it

Varese – Domenica 28 aprile Nicora Garden vi invita a Varese, in via Carnia 133, dove i 4000mq di esposizione si animeranno di eventi, artisti e laboratori per uno spettacolo all’insegna della natura. Il Garden Show avrà inizio alle ore 15 in collaborazione La Stube del Trentino, che si occuperà della vostra voglia di gusto. – Tutto il programma

Varese – L’antica Via Francisca del Lucomagno, ore 10.00 alla Badia di Ganna. Passeggiata (giornata intera) per ripercorrere e scoprire un tratto dell’antica Via Francisca, che da Costanza raggiungeva Pavia per ricollegarsi alla Via Francigena. La camminata avrà inizio presso la Badia di Ganna per poi raggiungere il Sacro Monte di Varese, proseguendo lungo il Viale delle Cappelle. Al termine della passeggiata si terrà una visita guidata presso la Cripta del Santuario, antico luogo di culto di IX – X sec. Si consigliano calzature e abbigliamento comodi.

Costo: 7 € a persona. Info e prenotazione obbligatoria: 366.4774873 – 328.8377206 – info@sacromontedivarese.it, www.sacromontedivarese.it.

Varese – Domenica 28 aprile “Il Caffè Filosofico” dalle ore 10.30 alle 12,00 alla Biblioteca Civica di Varese (Via Sacco, 9). Le passioni ci afferrano, ci trascinano, si fanno gioco di noi, ci fanno perdere il controllo. La ragione fa fatica a tenerle a bada e spesso finisce per soccombere.

Eppure senza passioni la vita sarebbe priva di colore. Non sapremmo più perché scegliere una cosa piuttosto che un’altra, stabilire un ordine di preferenze. Già Pascal diceva che «il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce». Viste per secoli con sospetto, le passioni già nel ’600 (il secolo della nuova scienza) si sono viste riabilitate e a partire dall’800 (il secolo romantico) sono diventate sinonimo di sincerità e autenticità, se non addirittura di idealismo, in contrapposizione a chi è guidato soltanto dal proprio interesse personale. Relatore: Antonio G. Balistreri, Consulente filosofico. Contatti: cafefil.varese@gmail.com.

Varese – Appuntamento con le Uscite Narranti, “Dal Castello di Frascarolo al Montallegro di Induno Olona”. Incontro domenica alle

ore 15.00 al parcheggio di via F. Negri Induno Olona (VA) . Durata 3h circa, info@officinambiente.org.

Varese – Una grande storia d’amore: alla Ubik Giuliana Arena presenta “Il nido di vetro”. L’autrice sarà presente domenica alle 11 in libreria. Il toccante libro racconta la storia del suo bambino nato prematuro, rimasto per molte settimane tra la vita e la morte – Tutto il programma

Gemonio – Torna “Resistenza in festa” per la sua 22esima edizione. L’appuntamento è al Parco delle Feste di Gemonio per sabato 27 aprile e vede un ricco programma pensato e realizzato dal Collettivo Il Farina. Una giornata nata con l’intento di ricordare le lotte partigiane e la liberazione dal nazifascismo il 25 aprile 1945 e diffondere memoria e antifascismo, antirazzismo e condivisione. In programma eventi per bambini, stand gastronomico, torneo di calcio antirazzista e per concludere concerto dei Punkreas – Tutto il programma

Gemonio – Per il mese ecologico 2019: due appuntamenti per la salvaguardia del verde: domenica 28 aprile la consueta pulizia di boschi e sentieri, giovedì 9 maggio in biblioteca una serata sulla cura degli alberi – Tutto il programma

Saltrio – Sarà un anno intenso per gli Alpini di Saltrio che nel 2019 celebrano l’80° anniversario di fondazione del gruppo. Il primo momento dei festeggiamenti di quest’anno è previsto per domenica prossima 28 aprile. – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Strettamente legata alla “Rassegna Presepi” la manifestazione che ha riscosso molto successo negli scorsi anni ritorna, dal 28 aprile al 5 maggio “Garabiolo in fiore” l’evento che trasforma il borgo in un giardino fiorito, dove protagonisti assoluti restano i fiori. – Tutto il programma

Maccagno con Pino e Veddasca – Sabato 27 aprile il CAI Luino con il patrocinio del comune di Maccagno con Pino e Veddasca propone una escursione ad anello, accompagnati da Gabriele Brambini esperto ambiente montano – Tutto il programma

Porto Ceresio – Al via sulle rive del Ceresio una nuova ed interessante iniziativa culturale, una rassegna letteraria che vede la collaborazione tra il Comune e la Biblioteca di Porto Ceresio e il gruppo Alba, Amici lettura di Brusino Arsizio. La rassegna, alla prima edizione, si intitola “Libri oltre confine” e inizierà sabato 27 aprile da Porto Ceresio, per proseguire poi con altri due appuntamenti in territorio svizzero. – Tutto il programma

Samarate – Parole e musica, letture e videointerviste. È l’evento organizzato da Samarate Loves Books per celebrare il 25 aprile, insieme all’Anpi e alla cooperativa La Nazionale di Verghera, che ospita negli spazi del Caffè Teatro 2.0. L’appuntamento dal titolo “Ma tu da che parte stai?” è in programma per domenica – Tutto il programma

Busto Arsizio – Tutto è pronto per la nuova edizione della Festa di San Giuseppe. Nella zona del parco di viale Stelvio dal 24 aprile al 12 maggio l’associazione Amici di San Giuseppe è pronta per il lungo evento di beneficenza. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 27 il concerto del cantautore Brenneke. Domenica invece torna l’aperitivo vegan con Gusto Arsizio e la finalissima del Torneo Poetry Slam.

Busto Arsizio – Sabato 27 aprile alle ore 18.00 nella Casa della Musica in Villa Ottolini Tosi, si inaugura l’edizione 2019 degli “Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi”, rassegna musicale realizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale e giunta alla sua nona edizione. – Tutto il programma

Cassano Magnago – Da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2019, in via 1 maggio a Cassano Magnago, è in programma il Festival Internazionale della Polpette con ingresso gratuito. Oltre 1600 mq di festa con area coperta. Centinaia di Polpette con ricette da tutto il mondo, sfida di abbuffate, birra a fiumi, musica dal vivo e spettacoli, giochi per tutte le età e un mondo di divertimento. – Tutto il programma

Gallarate – Venerdì 26 aprile 2019 il circolo Arci Cuac di Gallarate, nella sua serata settimana di apertura, celebra degnamente la Festa della Liberazione, con un “Concerto Resistente”. Protagonista Renato Franchi e l’Orchestrina in acustico: le immagini, i racconti e il rock d’autore cantano la storia per non dimenticare – Tutto il programma

Tradate – Domenica 28 marzo il Parco pineta propone una Passeggiata a 6 zampe in mattinata e nel pomeriggio porte aperte alle famiglie per visitare l’Osservatorio e il Sentiero Natura. Dalle ore 14.30 alle 18 le famiglie potranno passeggiare (anche con i passeggini) lungo il Sentiero Natura, costellato di mappe e pannelli che raccontano il dettaglio di flora e fauna presenti nel parco per “scoprire la bellezza ed il valore dell’affascinante mondo naturale” – Tutto il programma

Legnano – Tre Paesi quattro scuole per andare alla scoperta della danza di carattere e della musica dell’Est. Rende omaggio a Russia, Ucraina e Albania la terza edizione del Festival di Danza e Musica dal Mondo, organizzata dall’Associazione Musicale Jubilate sotto la direzione artistica di Natalia Piskareva, con il patrocinio del Comune di Legnano e il supporto della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. Sabato 27 aprile, dalle 20.30 al Teatro Città di Legnano “Talisio Tirinnanzi” (ingresso libero) si esibiscono quattro corpi di danza che sono tra le eccellenze in questa particolare disciplina – Tutto il programma

Cerro Maggiore – Il Comitato Accoglienza bambini di Chernobyl presenta la commedia “Vota Arturo”. L’appuntamento è per sabato 27 aprile all’Auditorium di Cerro Maggiore con inizio alle ore 21. Protagonisti saranno gli attori della compagnia “Ridi per caso”. – Tutto il programma

BAMBINI

Un fine settimana tra fiabe e giochi all’aria aperta quello in programma per questo fine settimana dedicato anche ai più piccoli. Spettacoli teatrali, laboratori e tanto altro per un weekend dedicato al divertimento. E poi, c’è sempre il Luna Park – TUTTO GLI EVENTI PER I PIU’ PICCOLI

SPORT

Varese – Domenica 28 aprile, Piccola Tre Valli Varesine 43° edizione. Manifestazione di avvio del “Progetto Binda 2019”, che racchiude tutti gli eventi che la Società Ciclistica Alfredo Binda organizza per la nuova stagione sportiva. In gara circa 150 ragazzi tra i 15 e i 16 anni. La

tradizionale gara è valevole come 3° prova del Giro della Provincia e trofeo Comune di Bisuschio. Il percorso prevede 6 giri di un circuito che, partendo alle 9.30 da Bisuschio toccherà Besano, Porto Ceresio e Cuasso al Monte per concludersi nuovamente a Bisuschio intorno alle 11.00. In occasione del 3°, 4° e 5° giro ci sarà il Gran premio della Montagna “Memorial Federico Allegro” mentre al 3° giro sarà posizionato il traguardo volante patrocinato dal Comune di Porto Ceresio. www.trevallivaresine.com

Ciclismo – Se alla 99a Tre Valli Varesine dei professionisti manca ancora parecchio tempo, il conto alla rovescia è pressoché terminato per la gara giovanile che prende il nome dalla grande classica di casa nostra e che è ugualmente organizzata dalla Società Ciclistica Alfredo Binda. Domenica 28 aprile, in Valceresio, si disputa infatti la cosiddetta “Piccola Tre Valli Varesine”, gara aperta ai ragazzi di categoria “Allievi” giunta alla sua 43a edizione che ha nel proprio albo d’oro i nomi di diversi atleti poi capaci di fare ottime cose anche a livello assoluto.

Luino – Weekend di sport a Luino con la grande vela: è in programma per i giorni 27 e 28 aprile la Regata nazionale classe «Minialtura» Campionato d’Area dei Laghi Coppa Chirola 2019. – Tutto il programma