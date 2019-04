Quando la Caccia del tesoro è senza confini

Quello di Pasqua sarà un lungo fine settimana di sole e nuvole, ma tendenzialmente asciutto. L’ideale per godersi passeggiate, gite fuori porta e innumerevoli “caccia le tesoro”, da quelle più tradizionali che nascondono uova di pasqua, a quelle botaniche o che raccontano storie. Per il divertimento di grandi e piccini, sotto casa o nei dintorni.

GIOCHI

Viggiù: grande Caccia alle uova di Pasqua sabato pomeriggio al Parco Butti per bambini tra i 7 e gli 11 anni > Come partecipare

Somma Lombardo: giochi di volo virtuali e attrazioni divertenti per i bambini in visita a Volandia durante le vacanze pasquali > Leggi qui

Sacro Monte di Varese: il percorso delle Cappelle nasconde indizi e curiosità da scoprire nella visita gioco di lunedì mattina, seguita dal tradizionale picnic > Scopri di più

Varese: a Pasquetta i Giardini Estensi e il Parco di Villa Mirabello diventano un unico grande campo da gioco per la speciale Caccia al Tesoro che chiude la rassegna delle Domeniche di primavera > I dettagli

Varese: nel pomeriggio di lunedì 22 aprile nel parco di Villa Panza la Caccia al Tesoro per i bambini è botanica > Come partecipare

Casalzuigno: una giornata intera da trascorrere immersi nella bellezza di arte e natura del Parco di Villa Dalla Porta Bozzolo, per un picnic in famiglia, visite guidate e una Caccia al Tesoro botanica per grandi e piccini > L’evento

Gornate Olona: giochi a squadre, picnic e una passeggiata lungo l’ansa dell’Olona per il lunedì di Pasquetta delle famiglie al Monastero di Torba > Leggi di più

Busto Arsizio: inizia lunedì la Festa della Madonna in Veroncora con un pomeriggio fatto di giochi antichi e intrattenimento di magia > Tutto il Programma

SPETTACOLI

Varese: il tradizionale gioco di Pasqua allo Spazio Yak diventa una “Caccia alle storie” gratuita, fatta di spettacoli e laboratori, sabato dalle ore 15.30 > L’iniziativa

Cerro Maggiore: domenica e lunedì mattina alle ore 10.30 famiglie al cinema con biglietto a meno di 3 euro per il film Disney “Lo Schiaccianoci e i quattro regni” > Il film

LABORATORI

Inarzo: il pomeriggio di Pasquetta l’Oasi della Palude Brabbia apre alle famiglie offrendo ai bambini più piccoli la possibilità di un laboratorio “A caccia di impronte”, mentre i più grandi, e i genitori, potranno addentrarsi in riserva con una visita guidata fino alla torretta di osservazione > Scopri di più

FUORI PORTA

Biella: all’Oasi Zegna la Pasquetta in questo angolo di paradiso offre alle famiglie con bambini la possibilità di godersi il tradizionale picnic, con tanti giochi, laboratori e una speciale Caccia alle Uova di Pasqua > Il Programma

Alpe Devero: il centro visitatori di Crodo non è soltanto punto informativo del Parco Veglia-Devero e Antrona, ma offre una visita agli ambienti naturali delle Lepontine, anche durante le lunghe vacanze di Pasqua > Leggi l’articolo

Oria Valsolda (CO) e Milano: i beni Fai aprono parchi e monumenti per godere del picnic di Pasquetta immersi nella bellezza, con attività dedicate per i bambini > Scopri le proposte

Oleggio Castello: in occasione della Pasquetta al Castello delle Sorprese, tra giochi di una volta, maghi e principesse, arriva anche il concerto con le più belle sigle Disney > L’articolo