Tre nuovi allievi per lo “scambio del paracadute”

“Il 26 Aprile scorso alla presenza del Sindaco di Besano, Leslie Mulas, si è svolta la cerimonia di chiusura del “ I° corso di Paracadutismo Sotto Controllo Militare 2019”, organizzato dalla Sezione A.N.P.d’I. di Varese del Presidente Par. Bianchi e coordinato dall’Istruttore IP/FdV Par. Giuseppe Gallo.

La cerimonia, caratterizzata dal forte richiamo ai valori che animano ciascun Paracadutista ha visto, come momento centrale, il solenne “scambio del paracadute” tra gli ex allievi del corso precedente e quelli nuovi. Momento significativo che vuole suggellare il senso di fratellanza e continuità che lega il Paracadutista con i suoi commilitoni e con la storia del valoroso Corpo militare.

Tra i nuovi allievi, due carabinieri in servizio in provincia di Varese, di cui una giovane ragazza, che si è cimentata durante tutto il corso alle stesse prove fisiche dei colleghi, superandole con grande impegno e due giovani italiani ma di origine, uno albanese e l’altro tunisino, pieni di entusiasmo anche loro nel condividere i valori del corpo e la bella esperienza di apprendere le nozioni basilari per essere un buon paracadutista. I 6 allievi hanno partecipato costantemente ai due mesi di corso che si sono svolti a Varese, mentre gli addestramenti e le prove fisiche, si sono tenuti sia in palestra che all’aperto.

Il battesimo dell’aria per i nuovi allievi, si è svolto sabato e domenica scorsi presso il campo volo di Reggio Emilia, dove sono stati effettuati i tre lanci vincolati, da una quota di 500 metri dal suolo, idonei per conseguire il brevetto “d’abilitazione al lancio con paracadute sotto controllo militare”.

Ai nuovi paracadutisti buona fortuna per il loro futuro da parte della sezione A.N.P.d.I di Varese.

Gli allievi del I° corso 2019 sono KASAKTINA CRISTINA, BRENNA MAURIZIO, JOSIFI AERTI, ZICCA CARLO, FERIOLI GIACOMO e BEN HASSINE HAMZA .

Per informazioni sui prossimi corsi 2019 contattare la Sezione ANPD’I di Varese inviando una mail a info@paracadutistivarese.it.”